Як суд покарав студента, який після відрахування з вишу та мобілізації відмовився платити за навчання

Курсанти. Фото: Повітряні Сили ЗС України

Відрахований студент Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба мобілізувався до війська. Платити за навчання у виші він після цього відмовився.

Про це йдеться у вироку, який Чернівецький окружний адміністративний суд ухвалив у п'ятницю, 23 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, студент Богдан навчався у виші в період із серпня 2023 року до лютого 2024 року. З університету хлопця відрахували через недисципліновану поведінку. Після відрахування фігурант мав компенсувати університету 233 тисячі гривень, які ВНЗ витратив на його утримання, однак не став цього робити.

Аби стягнути гроші, представник університету звернувся до суду. Натомість студент цей позов заперечив, заявивши, що "під час проведення мобілізації та дії воєнного стану курсанти ВВНЗ через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість вважаються такими, що проходять військову службу за призовом, а кошти, пов'язані з утриманням курсантів, до ВВНЗ не повертаються".

Рішення суду

Суд визнав безпідставними переконання відповідача щодо його звільнення від обов'язку відшкодувати вишу витрати.

У судовому рішенні зазначено, що "направлення курсанта, якого відраховано з вищого навчального закладу, до військової частини для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, не звільняє його від обов'язку відшкодувати гроші в разі відрахування його із ВНЗ через службову невідповідність".

Позов університету задовольнили. Порушник має сплатити вишу 233 тисячі гривень за своє утримання під час навчання. Наразі вирок ще не набув законної чинності. Протягом 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.