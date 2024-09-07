Как суд наказал студента, который после отчисления из вуза и мобилизации отказался платить за обучение

Курсанты. Фото: Воздушные Силы ВС Украины

Отчисленный студент Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба мобилизовался в армию. Платить за обучение в вузе он после этого отказался.

Об этом говорится в приговоре, который Черновицкий окружной административный суд вынес в пятницу, 23 августа.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, студент Богдан учился в вузе в период с августа 2023 года по февраль 2024 года. Из университета парня отчислили из-за недисциплинированного поведения. После отчисления фигурант должен был компенсировать университету 233 тысячи гривен, которые вуз потратил на его содержание, однако не стал этого делать.

Чтобы взыскать деньги, представитель университета обратился в суд. В то же время студент этот иск оспорил, заявив, что "во время проведения мобилизации и действия военного положения курсанты военных вузов из-за нежелания продолжать обучение или из-за недисциплинированности считаются проходящими военную службу по призыву, а средства, связанные с содержанием курсантов, в военные ВУЗы не возвращаются".

Решение суда

Суд признал безосновательными убеждения ответчика относительно его освобождения от обязанности возместить вузу расходы.

В судебном решении указано, что "направление курсанта, отчисленного из высшего учебного заведения, в воинскую часть для прохождения воинской службы по призыву во время мобилизации, не освобождает его от обязанности возместить деньги в случае отчисления его из вуза из-за служебного несоответствия".

Иск университета удовлетворили. Нарушитель должен оплатить вузу 233 тысячи гривен за свое содержание во время учебы. Пока приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать путем подачи апелляции.