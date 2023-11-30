Кузін розповів, скільки штамів коронавірусу існує в Україні

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Фото: УНІАН

В Україні загалом циркулює 14 штамів коронавірусу. Крім того, у трьох областях перевищено епідемічний поріг.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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"14 штамів ковіду в нас зараз циркулює територією України. І дійсно зараз вакцинуватись потрібно, враховуючи те, що зараз бачимо суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період", — сказав Кузін.

За словами санлікаря, серед усіх захворівших — 50% діти.

Також вже в трьох областях України перевищено епідемічний поріг, це — Житомирська, Тернопільська і Чернівецька області.

"Там уже показники вище, аніж стандартні до цього періоду. Ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", — уточнив він.

Крім того, загалом з початку епідемічного сезону понад мільйон українців перехворіли на грип та коронавірусну інфекцію.

"За тиждень в середньому ми зараз госпіталізуємо близько 4200-4300 пацієнтів. Це доволі високі показники. Захворюваність на ковід за останній тиждень зросла на 20% і на жаль, зростає саме серед дітей", — зазначив Кузін.

Він додав, що фіксуються випадки, які потребують як реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 людей, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що через війну в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань. Там прогнозують збільшення захворюваності на деякі інфекційні хвороби.

Крім того, на Рівненщині був зареєстрований випадок нового субваріанту коронавірусу "Омікрон". У МОЗ зазначили, що його назва "Пірола". Цей штам виявили у молодої людини віком 20 років.