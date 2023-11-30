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Кузин рассказал, сколько штаммов коронавируса существует в Украине

30 ноября 2023 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кузин рассказал, сколько штаммов коронавируса существует в Украине
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в целом циркулирует 14 штаммов коронавируса. Кроме того, в трех областях превышен эпидемический порог.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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"14 штаммов ковида у нас сейчас циркулирует по территории Украины. И действительно сейчас вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас видим существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период", — сказал Кузин.

По словам санврача, среди всех заболевших – 50% дети.

Также уже в трех областях Украины превышен эпидемический порог, это Житомирская, Тернопольская и Черновицкая области.

"Там уже показатели выше стандартных к этому периоду. Эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", — уточнил он.

Кроме того, всего с начала эпидемического сезона более миллиона украинцев переболели гриппом и коронавирусной инфекцией.

"За неделю в среднем мы сейчас госпитализируем около 4200-4300 пациентов. Это достаточно высокие показатели. Заболеваемость ковидом за последнюю неделю выросла на 20% и к сожалению, растет именно среди детей", — отметил Кузин.

Он добавил, что фиксируются случаи, требующие как реанимации, так и летальных исходов. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 56 человек, среди которых один ребенок.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в результате войны в Украине возрастет тяжесть течения заболеваний. Там прогнозируют увеличение заболеваемости некоторыми инфекционными болезнями.

Кроме того, в Ровенской области был зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса "Омикрон". В Минздраве отметили, что его название "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20 лет.

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