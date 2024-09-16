Декларація нардепа Василя Вірастюка — чим він володіє

Народний депутат Василь Вірастюк. Фото: sluga-narodu.com

Народний депутат Василь Вірастюк задекларував своє майно та доходи. Відомо, що в нього є декілька квартир у Києві та на Прикарпатті, земельні ділянки та автомобілі.

Про це йдеться в декларації Василя Вірастюка.

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Нерухомість Вірастюка

У 2023 році сім'я Вірастюків купила будинок у селі Малі Дмитровичі Київської області. На той момент нерухомість була оформлена на Інну Вірастюк, колишню дружину нардепа, оскільки подружжя розлучилося у травні 2023 року.

З 2004 року Василь Вірастюк володіє квартирою в Києві площею 115,4 м². У 2019 і 2022 роках він придбав ще дві, площею 70,1 м² і 41,1 м². Крім того, у нього є нерухомість на Прикарпатті, а саме квартира площею 55,26 м² в Івано-Франківську та будинок площею 55 м² у селі Марківці.

Василь Вірастюк також володіє кількома земельними ділянками загальною площею близько 0,45 га. Це три ділянки по 1000 м² у селі Угринів і одна площею 1450 м² у селі Марківці.

Також у його дружини є декілька квартир та будинок:

квартира на 64,1 м² в селі Софіївська Борщагівка, Київська область;

квартира на 106 м² в Києві;

квартира на 41,6 м² в Києві.

Вона володіє також двома земельними ділянками в Київській області.

Загалом у Вірастюків є п'ять автомобілів. У нардепа:

Chevrolet Caprice 1992 року випуску, придбаний в 2019 році;

AUDI A8 2017 року випуску, у володінні нардепа з 2022 році;

TOYOTA LAND CRUISER 4.2 2000 року випуску, куплений в 2006 році;

CHEVROLET CAMARO 1991 року випуску, у власності з 2006 року.

В Інни Вірастюк — Hyundai Tucson 2017 року випуску, який вона придбала того ж року.

Нардеп тримає в готівці 50 тисяч доларів. Його колишня дружина володіє золотим злитком вагою 1 кг, вартість якого становить 1 640 000 гривень.

Декларація Вірастюка. Фото: скриншот

Доходи нардепа

Заробітна плата Вірастюка за основним місцем роботи у 2023 році склала 547 371 гривню. Додатково він отримав 1 372 грн від здачі майна в оренду та 28 318 грн пенсії. Таким чином, його загальний дохід за 2023 рік становив 577 061 грн, що в середньому складає близько 48 тисяч гривень на місяць.

Його дружина Інна за основним місцем роботи отримала 28 772 грн за 2023 рік, а також 98 064 грн пенсії. Разом її дохід склав 126 836 грн, що на місяць становить 10 569 грн.