Декларация нардепа Василия Вирастюка — чем он владеет

Квартиры в Киеве и на Прикарпатье, слиток золота и земля — Вирастюк обнародовал декларацию
Народный депутат Василий Вирастюк задекларировал свое имущество и доходы. Известно, что у него есть несколько квартир в Киеве и на Прикарпатье, земельные участки и автомобили.
Об этом говорится в декларации Василия Вирастюка.
Недвижимость Вирастюка
В 2023 году семья Вирастюков купила дом в селе Малые Дмитровичи Киевской области. На тот момент недвижимость была оформлена на Инну Вирастюк, бывшую жену нардепа, поскольку супруги развелись в мае 2023 года.
С 2004 года Василий Вирастюк владеет квартирой в Киеве площадью 115,4 м². В 2019 и 2022 годах он приобрел еще две, площадью 70,1 м² и 41,1 м². Кроме того, у него есть недвижимость на Прикарпатье, а именно квартира площадью 55,26 м² в Ивано-Франковске и дом площадью 55 м² в селе Марковцы.
Василий Вирастюк также владеет несколькими земельными участками общей площадью около 0,45 га. Это три участка по 1000 м² в селе Угринов и один площадью 1450 м² в селе Марковцы.
Также у его жены есть несколько квартир и дом:
- квартира на 64,1 м² в селе Софиевская Борщаговка, Киевская область;
- квартира на 106 м2 в Киеве;
- квартира на 41,6 м² в Киеве.
Она владеет также двумя земельными участками в Киевской области.
Всего у Вирастюков есть пять автомобилей. У нардепа:
- Chevrolet Caprice 1992 года выпуска, приобретенный в 2019 году;
- AUDI A8 2017 года выпуска, во владении нардепа с 2022 года;
- TOYOTA LAND CRUISER 4.2 2000 года выпуска, купленный в 2006 году;
- CHEVROLET CAMARO 1991 года выпуска, в собственности с 2006 года.
У Инны Вирастюк — Hyundai Tucson 2017 года выпуска, который она приобрела в том же году.
Нардеп держит в наличности 50 тысяч долларов. Его бывшая жена владеет золотым слитком весом 1 кг, стоимость которого составляет 1 640 000 гривен.
Доходы нардепа
Заработная плата Вирастюка по основному месту работы в 2023 году составила 547 371 гривну. Дополнительно он получил 1 372 грн от сдачи имущества в аренду и 28 318 грн пенсии. Таким образом, его общий доход за 2023 год составил 577 061 грн, что в среднем составляет около 48 тысяч гривен в месяц.
Его жена Инна по основному месту работы получила 28 772 грн за 2023 год, а также 98 064 грн пенсии. Итого ее доход составил 126 836 грн, что в месяц составляет 10 569 грн.
Читайте Новини.LIVE!