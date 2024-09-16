Декларация нардепа Василия Вирастюка — чем он владеет

Народный депутат Василий Вирастюк. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат Василий Вирастюк задекларировал свое имущество и доходы. Известно, что у него есть несколько квартир в Киеве и на Прикарпатье, земельные участки и автомобили.

Об этом говорится в декларации Василия Вирастюка.

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Недвижимость Вирастюка

В 2023 году семья Вирастюков купила дом в селе Малые Дмитровичи Киевской области. На тот момент недвижимость была оформлена на Инну Вирастюк, бывшую жену нардепа, поскольку супруги развелись в мае 2023 года.

С 2004 года Василий Вирастюк владеет квартирой в Киеве площадью 115,4 м². В 2019 и 2022 годах он приобрел еще две, площадью 70,1 м² и 41,1 м². Кроме того, у него есть недвижимость на Прикарпатье, а именно квартира площадью 55,26 м² в Ивано-Франковске и дом площадью 55 м² в селе Марковцы.

Василий Вирастюк также владеет несколькими земельными участками общей площадью около 0,45 га. Это три участка по 1000 м² в селе Угринов и один площадью 1450 м² в селе Марковцы.

Также у его жены есть несколько квартир и дом:

квартира на 64,1 м² в селе Софиевская Борщаговка, Киевская область;

квартира на 106 м2 в Киеве;

квартира на 41,6 м² в Киеве.

Она владеет также двумя земельными участками в Киевской области.

Всего у Вирастюков есть пять автомобилей. У нардепа:

Chevrolet Caprice 1992 года выпуска, приобретенный в 2019 году;

AUDI A8 2017 года выпуска, во владении нардепа с 2022 года;

TOYOTA LAND CRUISER 4.2 2000 года выпуска, купленный в 2006 году;

CHEVROLET CAMARO 1991 года выпуска, в собственности с 2006 года.

У Инны Вирастюк — Hyundai Tucson 2017 года выпуска, который она приобрела в том же году.

Нардеп держит в наличности 50 тысяч долларов. Его бывшая жена владеет золотым слитком весом 1 кг, стоимость которого составляет 1 640 000 гривен.

Декларация Вирастюка. Фото: скриншот

Доходы нардепа

Заработная плата Вирастюка по основному месту работы в 2023 году составила 547 371 гривну. Дополнительно он получил 1 372 грн от сдачи имущества в аренду и 28 318 грн пенсии. Таким образом, его общий доход за 2023 год составил 577 061 грн, что в среднем составляет около 48 тысяч гривен в месяц.

Его жена Инна по основному месту работы получила 28 772 грн за 2023 год, а также 98 064 грн пенсии. Итого ее доход составил 126 836 грн, что в месяц составляет 10 569 грн.