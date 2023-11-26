Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Латвія хоче бути посередником у переговорах про розблокування кордону з Польщею arrow

Латвія хоче бути посередником у переговорах про розблокування кордону з Польщею

26 листопада 2023 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Латвія хоче бути посередником у переговорах про розблокування кордону з Польщею
Голова МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш. Фото: mfa.gov.lv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Латвії запропонували стати посередником у переговорах між Польщею та Україною щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Там заявили, що готові сприяти врегулюванню питання.

Про це повідомляє МЗС Латвії.

Читайте також:

Латвія пропонує своє посередництво у переговорах Польщі з Україною

Так, 25 листопада голова МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш провів телефонну розмову з польським міністром у справах ЄС Шимоном Шинковським вел Секом.

Рига закликала Варшаву до пошуку вирішення ситуації на кордоні з Україною, де протестують польські перевізники.

Крім того, міністри обговорили майбутнє рішення Європейської Ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Голова зовнішньополітичного відомства Латвії підтвердив тверду підтримку України та наголосив, що вона належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС уже цього року. 

Нагадаємо, що в Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.

Також ми писали, що влада України готова евакуювати водіїв, що застрягли на польському кордоні. Так можуть евакуювати людей, але без вантажівок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі