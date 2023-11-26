Латвія хоче бути посередником у переговорах про розблокування кордону з Польщею

Голова МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш. Фото: mfa.gov.lv

У Латвії запропонували стати посередником у переговорах між Польщею та Україною щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Там заявили, що готові сприяти врегулюванню питання.

Про це повідомляє МЗС Латвії.

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Так, 25 листопада голова МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш провів телефонну розмову з польським міністром у справах ЄС Шимоном Шинковським вел Секом.

Рига закликала Варшаву до пошуку вирішення ситуації на кордоні з Україною, де протестують польські перевізники.

Крім того, міністри обговорили майбутнє рішення Європейської Ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Голова зовнішньополітичного відомства Латвії підтвердив тверду підтримку України та наголосив, що вона належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС уже цього року.

Нагадаємо, що в Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.

Також ми писали, що влада України готова евакуювати водіїв, що застрягли на польському кордоні. Так можуть евакуювати людей, але без вантажівок.