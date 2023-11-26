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Латвия хочет быть посредником в переговорах о разблокировании границы с Польшей

26 ноября 2023 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Латвия хочет быть посредником в переговорах о разблокировании границы с Польшей
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: mfa.gov.lv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Латвии предложили стать посредником в переговорах между Польшей и Украиной по разблокированию пунктов пропуска на границе. Там заявили, что готовы содействовать урегулированию вопроса.

Об этом сообщает МИД Латвии.

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Так, 25 ноября глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш провел телефонный разговор с польским министром по делам ЕС Шимоном Шинковским вел Секом.

Рига призвала Варшаву к поиску разрешения ситуации на границе с Украиной, где протестуют польские перевозчики.

Кроме того, министры обсудили будущее решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии подтвердил твердую поддержку Украины и подчеркнул, что она принадлежит Европе, поэтому Латвия выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

Напомним, что в Украине фиксируются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.

Также мы писали, что власти Украины готовы эвакуировать застрявших на польской границе водителей. Так могут эвакуировать людей, но без грузовиков.

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