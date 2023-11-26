Латвия хочет быть посредником в переговорах о разблокировании границы с Польшей
В Латвии предложили стать посредником в переговорах между Польшей и Украиной по разблокированию пунктов пропуска на границе. Там заявили, что готовы содействовать урегулированию вопроса.
Об этом сообщает МИД Латвии.
Латвия предлагает свое посредничество в переговорах Польши с Украиной
Так, 25 ноября глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш провел телефонный разговор с польским министром по делам ЕС Шимоном Шинковским вел Секом.
Рига призвала Варшаву к поиску разрешения ситуации на границе с Украиной, где протестуют польские перевозчики.
Кроме того, министры обсудили будущее решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Глава внешнеполитического ведомства Латвии подтвердил твердую поддержку Украины и подчеркнул, что она принадлежит Европе, поэтому Латвия выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.
Напомним, что в Украине фиксируются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.
Также мы писали, что власти Украины готовы эвакуировать застрявших на польской границе водителей. Так могут эвакуировать людей, но без грузовиков.
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