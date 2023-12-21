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Легалізація медичного канабісу та гучні заяви Умєрова — ефір Новини.LIVE

21 грудня 2023 18:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Легалізація медичного канабісу та гучні заяви Умєрова — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Політичний експерт Дмитро Співак разом з ведучою обговорять легалізацію медичного канабісу в Україні. Також вони торкнуться заяв Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 19:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Політичний експерт Дмитро Співак стане гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Ланою Шевчук вони говоритимуть про легалізацію медичного канабісу в Україні, заяви Володимира Зеленського під час великої пресконференції. А також гучні заяви міністра оборони України Рустема Умєрова та  Західну допомогу і плани на 2024 рік.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію. На запитання журналістів відповідав дві години. Загалом на подію було акредитовано понад 150 представників медіа, у тому числі й закордонних. Новини.LIVE розповіли про найголовніші тези президента.

Додамо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції. 

Раніше ми писали, що 21 грудня Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.

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