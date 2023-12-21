Легализация медицинского каннабиса и громкие заявления Умерова — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Политический эксперт Дмитрий Спивак вместе с ведущей обсудят легализацию медицинского каннабиса в Украине. Также они коснутся заявлений Президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Посмотреть эфир, который начнется в 19:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Политический эксперт Дмитрий Спивак станет гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Ланой Шевчук они будут говорить о легализации медицинского каннабиса в Украине, заявлениях Владимира Зеленского во время большой пресс-конференции. А также громкие заявления министра обороны Украины Рустема Умерова, о Западной помощи и планах на 2024 год.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечал два часа. В общей сложности на событие было аккредитовано более 150 представителей медиа, в том числе и зарубежных. Новини.LIVE рассказали о самых главных тезисах президента.

Добавим, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

Ранее мы писали, что 21 декабря, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.