Легалізація медичного канабісу та його необхідність в Україні — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Експертка з питань медичного канабісу Ганна Глущенко разом із ведучою говоритимуть про легалізацію медичного канабісу в Україні. А також про його необхідність та ризики утворення нових бізнесів на цьому тлі.

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Ефір Новини.LIVE

Експертка з питань медичного канабісу Ганна Глущенко стала гостею програми Вечір.LIVE. Разом з ведучою Антоніною Карташовою обговорять легалізацію медичного канабісу, що він лікує, перспективи утворення нових бізнесів на цьому тлі та наслідки.

Нагадаємо, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс, однак не всі залишилися цим задоволені. Нардеп родом із Одеси Артем Дмитрук зазначив, що таким чином в країні можуть дозволити вживати й інші наркотики.

Додамо, 22 грудня у Верховній раді України заблокували законопроєкт про медичний канабіс. Це зробила парламентська фракція "Батьківщина", лідеркою якої є Юлія Тимошенко.

Раніше ми писали, що ухвалення ВР законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу №7457 — перший крок для того, щоб 2 млн українських пацієнтів отримали такі ліки, як це відбувається у більшості цивілізованих країн світу. Ця легалізація не є узаконенням наркотичної трави марихуани, законопроєкт стосується виключно медичних засобів.