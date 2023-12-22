Легализация медицинского каннабиса и его необходимость в Украине — эфир Новини.LIVE
Эксперт по вопросам медицинского каннабиса Анна Глущенко вместе с ведущей будут говорить о легализации медицинского каннабиса в Украине. А также о его необходимости и рисках создания новых бизнесов на этом фоне.
Посмотреть эфир, который начнется в 20:25, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE
Эксперт по вопросам медицинского каннабиса Анна Глущенко стала гостьей программы Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Антониной Карташовой обсудят легализацию медицинского каннабиса, что он лечит и перспективы образования новых бизнесов на этом фоне, и последствия.
Напомним, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе, однако не все остались этим довольны. Нардеп родом из Одессы Артем Дмитрук отметил, что таким образом в стране могут разрешить употреблять и другие наркотики.
Добавим, 22 декабря в Верховной раде Украины заблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Это сделала парламентская фракция "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.
Ранее мы писали, что принятие ВР законопроекта о легализации медицинского каннабиса №7457 — первый шаг для того, чтобы 2 млн украинских пациентов получили такое лекарство, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира. Эта легализация не является узаконением наркотической травы марихуаны, закон касается исключительно медицинских средств.
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