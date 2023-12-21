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Легалізація медичного канабісу та створення нових бізнесів — ефір Новини.LIVE

21 грудня 2023 21:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Легалізація медичного канабісу та створення нових бізнесів — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Експертка з питань медичного канабісу Ганна Глущенко разом із ведучою обговорить легалізацію в Україні медичного канабісу. Також торкнуться теми перспектив створення нових бізнесів на цьому тлі та їхніх наслідків.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 21:35, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Експертка з питань медичного канабісу Ганна Глущенко стала гостею програми Вечір.LIVE. Разом з ведучею Антоніною Карташевою говоритиме про легалізацію медичного канабісу, яким був досвід інших держав у цьому питанні, про перспективи утворення нових бізнесів на цьому тлі та про їхні наслідки.

Нагадаємо, 21 грудня Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.

Додамо, серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях. Кількість прихильників та противників ідеї легалізації медичного канабісу майже однакова. 

Раніше ми писали, що ухвалення ВР законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу №7457 — перший крок для того, щоб 2 млн українських пацієнтів отримали такі ліки, як це відбувається у більшості цивілізованих країн світу. Ця легалізація не є узаконенням наркотичної трави марихуани, законопроєкт стосується виключно медичних засобів.

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