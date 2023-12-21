Легализация медицинского каннабиса и создание новых бизнесов — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Эксперт по вопросам медицинского каннабиса Анна Глущенко вместе с ведущей обсудят легализацию в Украине медицинского каннабиса. Также коснутся темы перспектив создания новых бизнесов на этом фоне и их последствий.

Посмотреть эфир, который начнется в 21:35, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Эксперт по вопросам медицинского каннабиса Анна Глущенко стала гостьей программы Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Антониной Карташевой будет говорить о легализации медицинского каннабиса, каким был опыт других государств в этом вопросе, о перспективах создания новых бизнесов на этом фоне и их последствиях.

Напомним, 21 декабря Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.

Добавим, среди украинцев нет единодушия по поводу легализации каннабиса в медицинских целях. Количество сторонников и противников идеи легализации медицинского каннабиса почти одинаковое.

Ранее мы писали, что принятие ВР законопроекта о легализации медицинского каннабиса №7457 — первый шаг для того, чтобы 2 млн украинских пациентов получили такое лекарство, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира. Эта легализация не является узаконением наркотической травы марихуаны, закон касается исключительно медицинских средств.