Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу
У грудні відбудеться судове засідання у справі щодо бодішеймінгу директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак. Йдеться про позов на чоловіка, що звинуватив директорку в тому, що її тіло не підходить для посади в музеї.
Про це Леся Гасиджак повідомила в інтервʼю Новини.LIVE.
Скандал щодо бодішеймінгу Лесі Гасиджак
У липні цього року юрист Клим Братківський написав допис у соціальній мережі про те, що пані Гасиджак "не може очолювати музей Голодомору через зовнішність".
Леся Гасиджак, за підтримки юристок з адвокатського обʼєднання "ЮрФем", подала на чоловіка до суду.
"Я їм страшенно вдячна за допомогу — сестринську, жіночу, професійну і фахову", — каже директорка музею.
Перше засідання вже призначено — воно відбудеться у грудні в Голосіївському районному суді.
"Я сподіваюся, що не буде затягування процесу, як це часто в нас буває. І сподіваюсь на торжество правди", — повідомляє Леся Гасиджак.
На питання, як вона пережила цей скандал, пані Леся відповіла — завдяки величезній підтримці людей та своїй роботі. Це те, каже, що допомагає будь-кому в складних ситуаціях.
Нагадаємо, після скандалу з бодішеймінгом Леся Гасиджак знялася для українського журналу Vogue.
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