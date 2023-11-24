Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

В. о. директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У грудні відбудеться судове засідання у справі щодо бодішеймінгу директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак. Йдеться про позов на чоловіка, що звинуватив директорку в тому, що її тіло не підходить для посади в музеї.

Про це Леся Гасиджак повідомила в інтервʼю Новини.LIVE.

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У липні цього року юрист Клим Братківський написав допис у соціальній мережі про те, що пані Гасиджак "не може очолювати музей Голодомору через зовнішність".

Леся Гасиджак, за підтримки юристок з адвокатського обʼєднання "ЮрФем", подала на чоловіка до суду.

"Я їм страшенно вдячна за допомогу — сестринську, жіночу, професійну і фахову", — каже директорка музею.

Перше засідання вже призначено — воно відбудеться у грудні в Голосіївському районному суді.

"Я сподіваюся, що не буде затягування процесу, як це часто в нас буває. І сподіваюсь на торжество правди", — повідомляє Леся Гасиджак.

На питання, як вона пережила цей скандал, пані Леся відповіла — завдяки величезній підтримці людей та своїй роботі. Це те, каже, що допомагає будь-кому в складних ситуаціях.

Нагадаємо, після скандалу з бодішеймінгом Леся Гасиджак знялася для українського журналу Vogue.