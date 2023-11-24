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Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

24 ноября 2023 21:34
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга
И. о. директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В декабре состоится судебное заседание по делу бодишейминга директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак. Речь идет об иске на мужчину, обвинившего директора в том, что ее тело не подходит для должности в музее.

Об этом Леся Гасиджак сообщила в интервью Новини.LIVE.

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В июле этого года юрист Клим Братковский написал пост в социальной сети о том, что госпожа Гасиджак "не может возглавлять музей Голодомора из-за внешности".

Леся Гасиджак, при поддержке юристок из адвокатского объединения "ЮрФем", подала на мужчину в суд.

"Я им очень благодарна за помощь — сестринскую, женскую и профессиональную", — говорит глава музея.

Первое заседание уже назначено — оно состоится в декабре в Голосеевском районном суде.

"Я надеюсь, что не будет затягивания процесса, как это часто у нас бывает. И надеюсь на торжество правды", — сообщает Леся Гасиджак.

На вопрос, как она пережила этот скандал, Леся ответила — благодаря огромной поддержке людей и своей работе. Это то, что помогает кому-либо в сложных ситуациях.

Напомним, после скандала с бодишеймингом Леся Гасиджак снялась для украинского журнала Vogue.

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