Відновлення Охматдиту - як працює лікарня - новини України

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки
Найбільш постраждалі відділення від російської атаки, хірургічне та токсикології НДЛ "Охматдит", перевели до відділень менш постраждалого корпусу. Лікарі також повністю відновили як прийом пацієнтів, так і операцій. Єдине, менш складних та тих, кому потрібна післяопераційна реабілітація, перенаправляють до районних поліклінік.
Про це Новини.LIVE розповіли лікарі "Охматдиту".
"Так як зараз ми обмежені по площі, то не можемо прийняти усіх бажаючих. Тому частину пацієнтів перенаправили у районні поліклініки, де вони проходять відновлювальне лікування. Намагаємось приймати діточок, яким необхідне саме оперативне втручання", — розповів Валерій Бовкун, хірург та завідувач відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії.
За його словами, на одному операційному столі може проходити і до 5 операцій на день. А якщо виділяють два, то ця кількість доходить до 8-10.
"Відділення дитячої мікрохірургії "Охматдиту" — унікальне.
Дуже мало лікарів в Україні займаються судинною дитячою паталогією. Тому всі випадки направляються до нас. Потік пацієнтів дуже великий", — каже лікар.
Досить часто до відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії привозять важких дітей із мінновибуховими пораненнями. Більшість військових травм – інвалідізуючі.
"Якщо ситуація потребує, ми у відділенні ампутовуємо кінцівки. Це коли є пошкодження судин, які неможливо відновити, або кінцівка сильно понівечена", — розповів Валерій Бовкун.
Нагадаємо, російська армія 8 липня ракетою вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Кремлівські пропагандисти одразу почали поширювати фейкову інформацію, аби зняти відповідальність та виправдати свій злочин.
У Національні раді України з питань телебачення і радіомовлення проаналізували, що писали росіяни про удар по "Охматдиту" й оприлюднили звіт.
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