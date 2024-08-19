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Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

19 серпня 2024 06:11
Галина Остаповець - Журналіст
Відновлення Охматдиту - як працює лікарня - новини України
Валерій Бовкун, хірург "Охматдиту". Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст


Найбільш постраждалі відділення від російської атаки, хірургічне та токсикології НДЛ "Охматдит", перевели до відділень менш постраждалого корпусу. Лікарі також повністю відновили як прийом пацієнтів, так і операцій. Єдине, менш складних та тих, кому потрібна післяопераційна реабілітація, перенаправляють до районних поліклінік.

Про це Новини.LIVE розповіли лікарі "Охматдиту".

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"Так як зараз ми обмежені по площі, то не можемо прийняти усіх бажаючих. Тому частину пацієнтів перенаправили у районні поліклініки, де вони проходять відновлювальне лікування. Намагаємось приймати діточок, яким необхідне саме оперативне втручання", — розповів Валерій Бовкун, хірург та завідувач відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії. 

За його словами, на одному операційному столі може проходити і до 5 операцій на день. А якщо виділяють два, то ця кількість доходить до 8-10. 

"Відділення дитячої мікрохірургії "Охматдиту" — унікальне. 
Дуже мало лікарів в Україні займаються судинною дитячою паталогією. Тому всі випадки направляються до нас. Потік пацієнтів дуже великий", — каже лікар.

Палата в Охматдиті
Палата в Охматдиті. Фото: Галина Остаповець

Досить часто до відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії привозять важких дітей із мінновибуховими пораненнями. Більшість військових травм – інвалідізуючі. 

"Якщо ситуація потребує, ми у відділенні ампутовуємо кінцівки. Це коли є пошкодження судин, які неможливо відновити, або кінцівка сильно понівечена", — розповів Валерій Бовкун.

Нагадаємо, російська армія 8 липня ракетою вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Кремлівські пропагандисти одразу почали поширювати фейкову інформацію, аби зняти відповідальність та виправдати свій злочин.

У Національні раді України з питань телебачення і радіомовлення проаналізували, що писали росіяни про удар по "Охматдиту" й оприлюднили звіт.

війна Україна Охматдит атака ракетний удар

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