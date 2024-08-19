Восстановление Охматдета - как работает больница - новости Украины

Валерий Бовкун, хирург "Охматдета". Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE



Наиболее пострадавшие отделения от российской атаки, хирургическое и токсикологии НГБ "Охматдет" перевели в отделения менее пострадавшего корпуса. Врачи также полностью восстановили как прием пациентов, так и операции. Единственное, менее сложных и тех, кто нуждается в послеоперационной реабилитации, перенаправляется в районные поликлиники.

Об этом Новини.LIVE рассказали врачи "Охматдета".

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"Так как сейчас мы ограничены по площади, то не можем принять всех желающих. Поэтому часть пациентов перенаправили в районные поликлиники, где они проходят восстановительное лечение. Стараемся принимать детишек, которым необходимо оперативное вмешательство", — рассказал Валерий Бовкун, хирург и заведующий отделением. реконструктивно-пластической микрохирургии.

По его словам, на одном операционном столе может проходить и до 5 операций в день. А если выделяют два, то это количество доходит до 8-10.

"Отделение детской микрохирургии "Охматдета" — уникальное.

Очень мало врачей в Украине занимаются сосудистой детской патологией. Потому все случаи направляются к нам. Поток пациентов очень велик", — говорит врач.

Палата в Охматдете. Фото: Галина Остаповец

Довольно часто в отделение реконструктивно-пластической микрохирургии привозят тяжелых детей с миновзрывными ранениями. Большинство военных травм – инвалидизирующие.

"Если ситуация нуждается, мы в отделении ампутируем конечности. Это когда есть повреждения сосудов, которые невозможно восстановить, или конечность сильно изуродована", — рассказал Валерий Бовкун.

Напомним, российская армия 8 июля ракетой ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Кремлевские пропагандисты сразу начали распространять фейковую информацию, чтобы снять ответственность и оправдать свое преступление.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию проанализировали, что писали россияне об ударе по "Охматдету" и обнародовали отчет.