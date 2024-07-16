Допомога Україні — Литва передала обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3

Вільнюська ТЕЦ-3. Фото: ignitisgrupe.lt

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba передала Україні устаткування Вільнюської ТЕЦ-3 у понеділок, 15 липня. Це сприятиме відновленню українських енергооб'єктів, які обстріляла Росія.

Про це повідомляє Ignitis Gamyba на своєму сайті.

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Куди піде обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3

Ignitis Gamyba підписала договір про гуманітарну допомогу з ПАТ "Хмельницькобленерго", яке призначене Кабміном для розподілу цієї допомоги в енергетичному секторі.

"Ми підписали угоду, яка дозволяє збільшити гуманітарну допомогу, що надається компанією. Ми не випадково вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Окрім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі", — пояснила генеральна директорка Ignitis Gamyba Аста Сунгайлієне.

Вона розповіла, що через високі витрати роботу Вільнюської ТЕЦ-3 зупинили 2015 року. Тоді ж виявили, що енергоблоки не впливають суттєво на стабільність енергосистеми.

"Попри те, що станція була закрита протягом дев'яти років, ми змогли законсервувати її обладнання, яке зберегло свою повну функціональність. Станція загальною тепловою та електричною потужністю майже 1 000 МВт, працювала понад 30 років і забезпечувала теплом близько половини Вільнюса", — зазначила Сунгайлієне.

Гуманітарна допомога від компанії містить понад 300 одиниць обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3.

Яка ситуація в українській енергосистемі

Нагадаємо, речниця Укренерго Марія Цатурян зазначила, що в серпні може трохи зменшитися обсяг обмежень подачі електроенергії, оскільки деякі енергетичні об'єкти повернуться до роботи після планових ремонтів.

Водночас одна із найдосвідченіших українських дипломатів та держуправлінців Лана Зеркаль зауважила, що ситуація зі світлом через аномальну спеку в Україні погіршується.

Додамо, що глава Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, скільки часу потрібно для відновлення роботи тимчасово окупованої Запорізької АЕС. За його словами, станція в жахливому стані.