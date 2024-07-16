Помощь Украине — Литва передала оборудование из Вильнюсской ТЭЦ-3

Вильнюсская ТЭЦ-3. Фото: ignitisgrupe.lt

Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 в понедельник, 15 июля. Это будет способствовать восстановлению украинских энергообъектов, которые обстреляла Россия.

Об этом сообщает Ignitis Gamyba на своем сайте.

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Куда пойдет оборудование из Вильнюсской ТЭЦ-3

Ignitis Gamyba подписала договор о гуманитарной помощи с ОАО "Хмельницкоблэнерго", которое назначено Кабмином для распределения этой помощи в энергетическом секторе.

"Мы подписали соглашение, которое позволяет увеличить гуманитарную помощь, оказываемую компанией. Мы не случайно решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи", — пояснила генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиене.

Она рассказала, что из-за высоких затрат работу Вильнюсской ТЭЦ-3 остановили в 2015 году. Тогда же было обнаружено, что энергоблоки не влияют существенно на стабильность энергосистемы.

"Несмотря на то, что станция была закрыта в течение девяти лет, мы смогли законсервировать ее оборудование, сохранившее свою полную функциональность. Станция общей тепловой и электрической мощностью почти 1 000 МВт, работала более 30 лет и обеспечивала теплом около половины Вильнюса", — отметила Сунгайлиене.

Гуманитарная помощь от компании содержит более 300 единиц оборудования из Вильнюсской ТЭЦ-3.

Какая ситуация в украинской энергосистеме

Напомним, представитель Укрэнерго Мария Цатурян отметила, что в августе может немного уменьшиться объем ограничений подачи электроэнергии, поскольку некоторые энергетические объекты вернутся к работе после плановых ремонтов.

В то же время одна из опытнейших украинских дипломатов и госуправленцев Лана Зеркаль отметила, что ситуация со светом из-за аномальной жары в Украине ухудшается.

Добавим, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, сколько времени нужно для возобновления работы временно оккупированной Запорожской АЭС. По его словам, станция находится в ужасном состоянии.