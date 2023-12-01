Лютує хуртовина — на Прикарпатті перекрили три шосе

Потужна хуртовина на Прикарпатті. Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

На Прикарпатті в Івано-Франківській області обмежили транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних автомобілів. Через посилену хуртовину було перекрито три автомагістралі.

Про це повідомила губернаторка Івано-Франківщини Світлана Онищук.

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За словами чиновниці, наразі перекритий рух наступними трасами:

Івано-Франківськ–Тернопіль (від Тисмениці до межі Тернопільської області);

Мукачево-Львів (від Рогатина до межі Львівської області);

Стрий-Чернівці (від міста Долина до села Креховичі Калуського району).

Пост Онищук. Джерело: Telegram

Водночас за повідомленням пресслужби ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, станом на 21:00 рятувальники виконали п'ять виїздів та відбуксували на проїжджу частину дороги чотири автомобілі, в яких перебувало шестеро людей. А також прибрано дерево, яке внаслідок негоди впало на проїжджу частину дороги та перекрило рух транспорту.

Рятувальники готуються до буксування автівки. Джерело: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

"Для ліквідації негоди залучалося п'ять одиниць техніки та 24 рятувальники", — зазначають у ДСНС.

Рятувальники оглядають автівку в кюветі. Джерело: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

Тим часом в соцмережах ширяться відео потужної заметілі. Також у місцевих пабліках повідомляється, що внаслідок негоди було знеструмлено місто Рогатин.

Нагадаємо, що про посилену небезпеку на дорогах внаслідок циклону повідомляють і на Харківщині. Водночас у Києві триває ліквідація наслідків після опадів та низької температури повітря. При цьому станом на сьогодні у столиці рух вулицями проходить у штатному режимі.