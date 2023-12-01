Свирепствует вьюга — на Прикарпатье перекрыли три шоссе
На Прикарпатье в Ивано-Франковской области было ограничено транспортное сообщение для крупногабаритных и грузовых автомобилей. Из-за усиленной вьюги были перекрыты три автомагистрали.
Об этом сообщила губернатор Ивано-Франковской области Светлана Онищук.
Непогода на Прикарпатье
По словам чиновницы, сейчас перекрыто движение по следующим трассам:
- Ивано-Франковск-Тернополь (от Тисменицы до границы Тернопольской области);
- Мукачево-Львов (от Рогатина до границ Львовской области);
- Стрый-Черновцы (от города Долина до села Креховичи Калушского района).
В то же время, по сообщению пресс-службы ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, по состоянию на 21:00 спасатели выполнили пять выездов и отбуксировали на проезжую часть дороги четыре автомобиля, в которых находились шестеро человек. А также убрали и дерево, которое в результате непогоды упало на проезжую часть дороги, перекрыв движение транспорта.
"Для ликвидации непогоды привлекалось 5 единиц техники и 24 спасателя", — отмечают в ГСЧС.
Тем временем в соцсетях распространяются видео мощной метели. Также в местных пабликах сообщается, что в результате непогоды был обесточен город Рогатин.
Напомним, что об усиленной опасности на дорогах в результате циклона сообщают и в Харьковской области. В то же время, в Киеве продолжается ликвидация последствий после осадков и низкой температуры воздуха. При этом по состоянию на сегодняшний день в столице движение по улицам проходит в штатном режиме.
Читайте Новини.LIVE!