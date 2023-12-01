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Свирепствует вьюга — на Прикарпатье перекрыли три шоссе

1 декабря 2023 23:49
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Илья Рябинин
редактор
Свирепствует вьюга — на Прикарпатье перекрыли три шоссе
Мощная вьюга на Прикарпатье. Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На Прикарпатье в Ивано-Франковской области было ограничено транспортное сообщение для крупногабаритных и грузовых автомобилей. Из-за усиленной вьюги были перекрыты три автомагистрали.

Об этом сообщила губернатор Ивано-Франковской области Светлана Онищук.

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По словам чиновницы, сейчас перекрыто движение по следующим трассам:

  • Ивано-Франковск-Тернополь (от Тисменицы до границы Тернопольской области);
  • Мукачево-Львов (от Рогатина до границ Львовской области);
  • Стрый-Черновцы (от города Долина до села Креховичи Калушского района).
Пост Онищук. Источник: Telegram

В то же время, по сообщению пресс-службы ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, по состоянию на 21:00 спасатели выполнили пять выездов и отбуксировали на проезжую часть дороги четыре автомобиля, в которых находились шестеро человек. А также убрали и дерево, которое в результате непогоды упало на проезжую часть дороги, перекрыв движение транспорта.

Свирепствует метель — на Прикарпатье перекрыли три шоссе
Спасатели готовятся к буксовке автомобиля. Источник: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

"Для ликвидации непогоды привлекалось 5 единиц техники и 24 спасателя", — отмечают в ГСЧС.

Свирепствует метель — на Прикарпатье перекрыли три шоссе
Спасатели осматривают автомобиль в кювете. Источник: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Тем временем в соцсетях распространяются видео мощной метели. Также в местных пабликах сообщается, что в результате непогоды был обесточен город Рогатин.

Напомним, что об усиленной опасности на дорогах в результате циклона сообщают и в Харьковской области. В то же время, в Киеве продолжается ликвидация последствий после осадков и низкой температуры воздуха. При этом по состоянию на сегодняшний день в столице движение по улицам проходит в штатном режиме.

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