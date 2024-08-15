Росіяни хочуть захопити Торецьк - новини України

Торецьк. Фото: FB/Оперативне командування "Північ"

Ворог не шкодує людський ресурс і по 2-3 рази на добу штурмує українські позиції по напрямку міста Торецьк, що на Запоріжжі. В одній ворожій групі може бути задіяно по 5-19 осіб, які й ведуть розвідку боєм.

Про це Новини.LIVE розповів 20-річний капрал поліції Об’єднаної штурмової бригади "Лють" Олег Гришуков. Хлопця було нагороджено орденом за мужність 3-го ступеню.

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"Здогадуюсь, за що мені дали орден. 2 тижні тому ми з побратимами відбили наступ ворога, який виїхав на наші позиції на Торецьку на БМП. Ми знищили їх лоб в лоб. Десант загинув і таким чином ми відбили ворожий наступ і втримали позиції", — розповів хлопець.

Наразі Гришуков виконує бойові завдання на Торецькому напрямку, перед тим разом зі своїм підрозділом перебував на напрямку Часового Яру.

Олег Гришуков. Фото: Скріншот відео

"На Торецьку вони лізуть і лізуть малими штурмовими та розвідувальними групами, ведуть розвідку боєм, людей їм взагалі не шкода. Йде дуже багато піхоти у них. Десь десяток. Наприклад, за одну ніч у нас було 2-3 накати по 5-10 людей. Але всі, хто йшов на нас – загинули. Може, повернулось десь двоє людей і то їх добила наша аеророзвідка", — розповів Гришуков.

Загалом хлопець у лавах ЗСУ із 19 років, коли й підписав перший контракт. Це сталося відразу по закінчення коледжу фізичного виховання.

"Подумав, що буду сидіти? Моя домівка знаходиться неподалік лінії фронту. Хто як не я буде захищати мою сім’ю? Батькам не говорив до останнього. Мама не була рада, чесно сказати, у неї був ступор. Але згодом прийняла мій вибір і почала допомагати всім, чим могла", — розповів Гришуков.

Всі 2 роки війни Олег перебував на найбільш небезпечних напрямках фронту. Зокрема, торік – на Бахмутівському, де отримав поранення і мав піврічну реабілітацію.

Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, встановлення українського прапора на окупованій території Кінбурнської коси є символічним, але не є головною метою операції. Бійці ЗСУ передусім збирали дані, які у подальшому можна використати для звільнення території Миколаївської області, що зараз перебуває під контролем росіян.

