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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

15 августа 2024 05:35
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Россияне хотят захватить Торецк - новости Украины
Торецк. Фото: FB/Оперативное командование "Північ"
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Враг не жалеет человеческий ресурс и по 2-3 раза в сутки штурмует украинские позиции по направлению города Торецк, что на Запорожье. В одной вражеской группе могут быть задействованы по 5-10 человек, которые и ведут разведку боем.

Об этом Новини.LIVE рассказал 20-летний капрал полиции Объединенной штурмовой бригады "Лють" Олег Гришуков. Парень был награжден орденом за мужество 3-й степени.

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"Догадываюсь, за что мне дали орден. 2 недели назад мы с собратьями отразили наступление врага, выехавшего на наши позиции на Торецке на БМП. Мы уничтожили их лоб в лоб. Десант погиб и таким образом мы отразили вражеское наступление и удержали позиции" , – рассказал парень.

Пока Гришуков выполняет боевые задания на Торецком направлении, перед тем вместе со своим подразделением находился на направлении Часового Яра.

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Олег Гришуков. Фото: Скриншот видео

"На Торецке они лезут и лезут малыми штурмовыми и разведывательными группами, ведут разведку боем, людей им вообще не жалко. Идет очень много пехоты у них. Где-то десяток. Например, за одну ночь у нас было 2-3 наката по 5-10 человек. Но все, кто шел на нас - погибли. Может, вернулись где-то два человека и то их добила наша аэроразведка", — рассказал Гришуков.

В общем, парень в рядах ВСУ с 19 лет, когда и подписал первый контракт. Это произошло сразу после окончания колледжа физического воспитания.

"Подумал, почему я буду сидеть? Мой дом находится неподалеку от линии фронта. Кто как не я будет защищать мою семью? Родителям не говорил до последнего. Мама не была рада, честно сказать, у нее был ступор. Но впоследствии приняла мой выбор и начала помогать всем, чем могла", — рассказал Гришуков.

Все 2 года войны Олег находился на наиболее опасных направлениях фронта. В частности, в прошлом году – на Бахмутовском, где получил ранения, а потом полугодовую реабилитацию.

Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, установление украинского флага на оккупированной территории Кинбурнской косы является символическим, но не является главной целью операции. Бойцы ВСУ, прежде всего, собирали данные, которые в дальнейшем можно использовать для освобождения территории Николаевской области, которая сейчас находится под контролем россиян.

война российские войска Запорожье Россия

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