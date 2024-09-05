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Ломако прокоментував обшуки в міській раді Чернігова, заявивши про політичний тиск

5 вересня 2024 12:41
Валерія Барановська - редактор
У міську раду Чернігова увірвалися озброєнні люди — що відомо
Секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. Фото: Чернігівська міська рада
Валерія Барановська - редактор

У будівлю Чернігівської міської ради увірвалися люди з автоматами. Силовики зупинили роботу установи, аби отримати документи семирічної давності.

Про це повідомив виконувач обов‘язків міського голови Чернігова, секретар міської ради Олександр Ломако у Telegram у четвер, 5 вересня.

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У міську раду Чернігова увірвалися люди з автоматами

Ломако заявив, що у будівлю Чернігівської міської ради увірвалися озброєні люди. За його словами, це були силовики, які діяли на підставі ухвали, що вимагала надання документів семирічної давнини, датованих 2017 роком. Однак, замість офіційного запиту, правоохоронці заблокували роботу міськради, заблокувавши діяльність усіх структурних підрозділів.

"Фактично — паралізували роботу всіх структурних підрозділів, зокрема тих, які займаються організацією та проведенням тендерів для Збройних Сил України, підготовкою Чернігова до майбутнього опалювального сезону в умовах можливого браку електроенергії та решти важливих питань для функціонування Чернігова", — написав секретар міської ради. 

Ломако вважає ці дії продовженням політичного тиску на міську владу та звинувачує силовиків у виконанні "вказівок згори". Він зазначив, що це чергова спроба паралізувати роботу міської ради.

"Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії", — заявив Ломако.

Він додав, що політичний сезон у Чернігові почався з обшуків і погроз зі сторони тих, хто має боротися проти ворога, але бореться проти власної країни.

Ломако прокоментував обшуки в міській раді Чернігова, заявивши про політичний тиск - фото 1
Допис Ломака. Фото: скриншот

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