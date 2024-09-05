В городской совет Чернигова ворвались вооруженные люди — что известно

Секретарь Черниговского горсовета Александр Ламако. Фото: Черниговский городской совет

В здание Черниговской городской рады ворвались люди с автоматами. Силовики остановили работу учреждения, чтобы получить документы семилетней давности.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова, секретарь городской рады Александр Ламако в Telegram в четверг, 5 сентября.

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Ламако заявил, что в здание Черниговского городского совета ворвались вооруженные люди. По его словам, это были силовики, которые действовали на основании постановления, требовавшего предоставления документов семилетней давности, датированных 2017 годом. Однако, вместо официального запроса, правоохранители заблокировали работу горсовета, заблокировав деятельность всех структурных подразделений.

"По факту — парализовали работу всех структурных подразделений, в частности тех, которые занимаются организацией и проведением тендеров для Вооруженных Сил Украины, подготовкой Чернигова к будущему отопительному сезону, в условиях возможной нехватки электроэнергии, и остальных важных вопросов для функционирования Чернигова", — написал секретарь городского совета.

Ламако считает эти действия продолжением политического давления на городские власти и обвиняет силовиков в выполнении "указаний сверху". Он отметил, что это очередная попытка парализовать работу городского совета.

"Уже в течение длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии" , — заявил Ламако.

Он добавил, что политический сезон в Чернигове начался с обысков и угроз со стороны тех, кто должен бороться против врага, но борется против собственной страны.