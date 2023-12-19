Лубінець показав жахливі умови для дітей у психоневрологічних будинках-інтернатах
Офіс Омбудсмена з прав людини зафіксував серйозні порушення у діяльності психоневрологічних будинках-інтернатах. Під час візитів було виявлено низку порушень, зокрема, антисанітарія, неналежний рівень медичних послуг та неналежні укриття.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Як порушення виявили у психоневрологічних будинках-інтернатах
Лубінець розповів, що упродовж року разом зі своєю командою він відвідав сім таких закладів, де перебувають діти з інвалідністю, які мають тяжкі порушення фізичного, інтелектуального розвитку та психічні розлади. Вік вихованців різний — від чотирирічних малюків до 18-річних підлітків.
"Ці діти, крім повсякденної меддопомоги та комплексу реабілітаційних заходів, потребують особливого ставлення, особливих умов перебування, цілодобового стороннього догляду та побутового обслуговування", — пояснив омбудсман.
Уповноважений оприлюднив перелік виявлених порушень:
- недотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки;
- не вистачає профільних спеціалістів, у тому числі через вкрай низьку заробітну плату. Є випадки, коли за збереження життя та здоров’я дев’яти дітей з інвалідністю відповідає одна медсестра;
- не працюють кабінети фізіотерапії та лікувальної фізкультури;
- укриття не обладнані належним чином або в аварійному стані.
"Наразі діти з інтернатних закладів, що є пережитком застарілої системи й не спроможні забезпечити найкращі інтереси дитини, на шляху до сімейних форм виховання. Проте допоки в Україні триває реформа деінституціалізації, обов’язок держави — дбати про реалізацію та додержання прав дітей в інституційних заклада", — підкреслив Лубінець.
Він також додав, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо врегулювання оплати праці працівників закладів соцзахисту населення, аби створити дітям середовище, яке сприятиме якнайкращому їхньому розвитку, навчанню, реабілітації, реалізації потенціалу та інтеграції в суспільство.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Лубінець розповів про низку порушень у діяльності приватного будинку для літніх людей "Милий дім", розташованого в Чернівецькій області.
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