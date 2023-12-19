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Лубінець показав жахливі умови для дітей у психоневрологічних будинках-інтернатах

19 грудня 2023 14:12
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Лубінець показав жахливі умови для дітей у психоневрологічних будинках-інтернатах
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
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Офіс Омбудсмена з прав людини зафіксував серйозні порушення у діяльності психоневрологічних будинках-інтернатах. Під час візитів було виявлено низку порушень, зокрема, антисанітарія, неналежний рівень медичних послуг та неналежні укриття.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

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Лубінець розповів, що упродовж року разом зі своєю командою він відвідав сім таких закладів, де перебувають діти з інвалідністю, які мають тяжкі порушення фізичного, інтелектуального розвитку та психічні розлади. Вік вихованців різний — від чотирирічних малюків до 18-річних підлітків.

"Ці діти, крім повсякденної меддопомоги та комплексу реабілітаційних заходів, потребують особливого ставлення, особливих умов перебування, цілодобового стороннього догляду та побутового обслуговування", — пояснив омбудсман. 

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Умови у психоневрологічних будинках-інтернатах. Фото: Омбудсман Укрїни

Уповноважений оприлюднив перелік виявлених порушень: 

  •  недотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки;
  • не вистачає профільних спеціалістів, у тому числі через вкрай низьку заробітну плату. Є випадки, коли за збереження життя та здоров’я дев’яти дітей з інвалідністю відповідає одна медсестра;
  • не працюють кабінети фізіотерапії та лікувальної фізкультури;
  • укриття не обладнані належним чином або в аварійному стані.
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Умови у психоневрологічних будинках-інтернатах. Фото: Омбудсман Укрїни

"Наразі діти з інтернатних закладів, що є пережитком застарілої системи й не спроможні забезпечити найкращі інтереси дитини, на шляху до сімейних форм виховання. Проте допоки в Україні триває реформа деінституціалізації, обов’язок держави — дбати про реалізацію та додержання прав дітей в інституційних заклада", — підкреслив Лубінець.

Він також додав, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо врегулювання оплати праці працівників закладів соцзахисту населення, аби створити дітям середовище, яке сприятиме якнайкращому їхньому розвитку, навчанню, реабілітації, реалізації потенціалу та інтеграції в суспільство.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Лубінець розповів про низку порушень у діяльності приватного будинку для літніх людей "Милий дім", розташованого в Чернівецькій області.

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