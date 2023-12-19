Лубинец показал ужасные условия для детей в психоневрологических домах-интернатах

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Офис Омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения в психоневрологических домах-интернатах. В ходе визитов был обнаружен ряд нарушений, в частности, антисанитария, ненадлежащий уровень медицинских услуг и ненадлежащие укрытия.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Лубинец рассказал, что в течение года вместе со своей командой он посетил семь таких заведений, где находятся дети с инвалидностью, имеющие тяжелые нарушения физического, интеллектуального развития и психические расстройства. Возраст питомцев разный — от четырехлетних малышей до 18-летних подростков.

"Эти дети, кроме повседневной медпомощи и комплекса реабилитационных мероприятий, нуждаются в особом отношении, особых условиях пребывания, круглосуточном постороннем уходе и бытовом обслуживании", — пояснил омбудсмен.

Условия в психоневрологических домах-интернатах. Фото: Омбудсман Украины

Уполномоченный обнародовал перечень выявленных нарушений:

несоблюдение санитарно-гигиенических норм и требований безопасности;

не хватает профильных специалистов, в том числе из-за крайне низкой заработной платы. Есть случаи, когда за сохранение жизни и здоровья девяти детей с инвалидностью отвечает одна медсестра;

не работают кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры;

укрытия не оборудованы должным образом или в аварийном состоянии.

Условия в психоневрологических домах-интернатах. Фото: Омбудсман Украины

"Пока дети из интернатных учреждений, которые являются пережитком устаревшей системы и не способны обеспечить лучшие интересы ребенка, на пути к семейным формам воспитания. Однако пока в Украине продолжается реформа деинституциализации, обязанность государства — заботиться о реализации и соблюдении прав детей в институциональных учреждениях ", — подчеркнул Лубинец.

Он также добавил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю об урегулировании оплаты труда работников учреждений соцзащиты населения, чтобы создать детям среду, которая будет способствовать наилучшему их развитию, обучению, реабилитации, реализации потенциала и интеграции в общество.

Напомним, недавно Дмитрий Лубинец рассказал о ряде нарушений в деятельности частного дома престарелых "Милый дом", расположенного в Черновицкой области.