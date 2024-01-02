Лубінець розповів, чи з'явилися зміни в законодавстві щодо перетину кордону

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в українському законодавстві не відбулося змін щодо перетину державного кордону. За його словами, на прикордонниках лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для виїзду з країни.

Про це Дмитро Лубінець розповів в ефірі "Ми-Україна".

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"1 січня я відправив офіційного листа, де попросив надати мені всі документи, на підставі яких у нас зараз відбувається перевірка і аналіз документів. На скільки мені відомо, то якихось змін не відбувалося. Напевно, громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на ДПСУ лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для перетину державного кордону", — наголосив Лубінець.

За його словами, якщо громадянин України виїхав з країни на підставі підроблених документів, то відповідальність будуть нести також представники ДПСУ, які його пропустили.

Нагадаємо, в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. Тому для всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років і надалі діятиме заборона на перетин кордону. Водночас українським законодавством передбачені певні категорії громадян, які мають право виїхати за межі України.

Також ми писали, що в Україні під час загальної мобілізації та воєнного стану у громадян виникає багато запитань щодо перетину кордону. Як відомо, батько, який сам виховує дитину, може виїжджати за кордон, проте під час перетину багато хто зіштовхується з різними проблемами.