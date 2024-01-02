Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Лубинец рассказал, появились ли изменения в законодательстве относительно пересечения границы arrow

Лубинец рассказал, появились ли изменения в законодательстве относительно пересечения границы

2 января 2024 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лубинец рассказал, появились ли изменения в законодательстве относительно пересечения границы
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в украинском законодательстве не произошло изменений относительно пересечения государственной границы. По его словам, на пограничниках лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используются гражданами для выезда из страны.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

Пересечение границы Украины

"1 января я отправил официальное письмо, где попросил предоставить мне все документы, на основании которых у нас сейчас происходит проверка и анализ документов. На сколько мне известно, то каких-то изменений не происходило. Наверное, граждане Украины должны осознавать, что с точки зрения действующего законодательства на ГПСУ лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используются гражданами для пересечения государственной границы", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, если гражданин Украины уехал из страны на основании поддельных документов, то ответственность будут нести также представители ГПСУ, которые его пропустили.

Напомним, в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Поэтому для всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будет действовать запрет на пересечение границы. В то же время, украинским законодательством предусмотрены определенные категории граждан, имеющих право выехать за пределы Украины.

Также мы писали, что в Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения у граждан возникает много вопросов по пересечению границы. Как известно, отец, который сам воспитывает ребенка, может выезжать за границу, однако во время пересечения многие сталкиваются с разными проблемами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме