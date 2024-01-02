Лубинец рассказал, появились ли изменения в законодательстве относительно пересечения границы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в украинском законодательстве не произошло изменений относительно пересечения государственной границы. По его словам, на пограничниках лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используются гражданами для выезда из страны.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

Пересечение границы Украины

"1 января я отправил официальное письмо, где попросил предоставить мне все документы, на основании которых у нас сейчас происходит проверка и анализ документов. На сколько мне известно, то каких-то изменений не происходило. Наверное, граждане Украины должны осознавать, что с точки зрения действующего законодательства на ГПСУ лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используются гражданами для пересечения государственной границы", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, если гражданин Украины уехал из страны на основании поддельных документов, то ответственность будут нести также представители ГПСУ, которые его пропустили.

Напомним, в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Поэтому для всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будет действовать запрет на пересечение границы. В то же время, украинским законодательством предусмотрены определенные категории граждан, имеющих право выехать за пределы Украины.

Также мы писали, что в Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения у граждан возникает много вопросов по пересечению границы. Как известно, отец, который сам воспитывает ребенка, может выезжать за границу, однако во время пересечения многие сталкиваются с разными проблемами.