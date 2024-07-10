Прощання з лікаркою Охматдиту Світланою Лук'янчук у Львові — фоторепортаж

Прощання зі Світланою Лук'янчук у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові прощаються з лікаркою Світланою Лук'янчук, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Церемонія прощання проходить у Гарнізонному храмі. Поховають Світлану на Голосківському кладовищі.

Про це повідомили Новини.LIVE у середу, 10 липня.

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30-річна лікарка Світлана Лук'янчук працювала дитячим нефрологом у київській лікарні "Охматдит". Жінка загинула внаслідок влучання в будівлю медзакладу російської ракети Х-101 8 липня.

Що відомо про Світлану Лук'янчук

Як розповів міський голова Андрій Садовий, Світлана народилася у Львові.

"Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка", — йдеться у повідомленні.

Лікарка "Охматдиту" Світлана Лук'янчук, яка загинула під час удару РФ по Києву. Фото: Андрій Садовий

Лук'янчук закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру.

"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла Пам'ять", — зазначив Садовий.

Прощання зі Світланою Лук'янчук у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання з лікаркою Лук'янчук у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові прощаються зі Світланою Лук'янчук. Фото: Новини.LIVE

Похорон Світлани Лук'янчук у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання з загиблою у Києві львовянкою Лук'янчук Фото: Новини.LIVE

Лівів прощається зі Світланою Лук'янчук. Фото: Новини.LIVE

Світлану Лук'янчук поховають у Львові. Фото: Новини.LIVE

Церемонія прощання з лікаркою зі Львова, яка загинула в "Охматдит". Фото: Новини.LIVE

Прощання зі Світланою Лук'янчук, Львів. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.

СБУ отримала нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Також ми писали, що моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російської ракети по медичному закладу "Охматдит" у Києві було завершено: відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки.