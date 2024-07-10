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Львов прощается с погибшей в результате удара по "Охматдету" врачом

10 июля 2024 15:41
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Прощание с врачом Охматдета Светланой Лукьянчук во Львове — фоторепортаж
Прощание со Светланой Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Во Львове прощаются с врачом Светланой Лукьянчук, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве. Церемония прощания проходит в Гарнизонном храме. Похоронят Светлану на Голосковском кладбище.

Об этом сообщили Новини.LIVE в среду, 10 июля.

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30-летний врач Светлана Лукьянчук работала детским нефрологом в киевской больнице "Охматдет". Женщина погибла в результате попадания в здание медучреждения российской ракеты Х-101 8 июля.

Что известно о Светлане Лукьянчук

Как рассказал городской глава Андрей Садовый, Светлана родилась во Львове.

"Девушка была сиротой, так что воспитанием занималась родная тетя", — говорится в сообщении.

Светлана Лукьянчук
Врач "Охматдета" Светлана Лукьянчук, погибшая при ударе РФ по Киеву. Фото: Андрей Садовый

Лукьянчук окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца. После этого отучилась в интернатуре.

"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая Память", — написал Садовый.

  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Прощание со Светланой Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Прощание с врачом Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Во Львове прощаются со Светланой Лукьянчук. Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Похороны Светланы Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Прощание с погибшей в Киеве львовянкой Лукьянчук Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Ливов прощается со Светланой Лукьянчук. Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Светлана Лукьянчук будет похоронена во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Церемония прощания с врачом из Львова, погибшей в "Охматдете". Фото: Новини.LIVE
  • Львов прощается с погибшей в результате удара по
    Прощание со Светланой Лукьянчук, Львов. Фото: Новини.LIVE
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

СБУ получила новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден фрагмент двигателя.

Также мы писали, что мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию российской ракеты.

9 июля аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве были завершены: известно о двух людях, погибших в результате атаки.

Киев война Львов обстрелы похороны война в Украине Охматдет жертвы ракетный удар погибшие

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