Прощание с врачом Охматдета Светланой Лукьянчук во Львове — фоторепортаж

Прощание со Светланой Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове прощаются с врачом Светланой Лукьянчук, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве. Церемония прощания проходит в Гарнизонном храме. Похоронят Светлану на Голосковском кладбище.

Об этом сообщили Новини.LIVE в среду, 10 июля.

Читайте также:

30-летний врач Светлана Лукьянчук работала детским нефрологом в киевской больнице "Охматдет". Женщина погибла в результате попадания в здание медучреждения российской ракеты Х-101 8 июля.

Что известно о Светлане Лукьянчук

Как рассказал городской глава Андрей Садовый, Светлана родилась во Львове.

"Девушка была сиротой, так что воспитанием занималась родная тетя", — говорится в сообщении.

Врач "Охматдета" Светлана Лукьянчук, погибшая при ударе РФ по Киеву. Фото: Андрей Садовый

Лукьянчук окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца. После этого отучилась в интернатуре.

"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая Память", — написал Садовый.

Прощание со Светланой Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с врачом Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове прощаются со Светланой Лукьянчук. Фото: Новини.LIVE

Похороны Светланы Лукьянчук во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с погибшей в Киеве львовянкой Лукьянчук Фото: Новини.LIVE

Ливов прощается со Светланой Лукьянчук. Фото: Новини.LIVE

Светлана Лукьянчук будет похоронена во Львове. Фото: Новини.LIVE

Церемония прощания с врачом из Львова, погибшей в "Охматдете". Фото: Новини.LIVE

Прощание со Светланой Лукьянчук, Львов. Фото: Новини.LIVE 1/9 ​ 9

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

СБУ получила новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден фрагмент двигателя.

Также мы писали, что мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию российской ракеты.

9 июля аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве были завершены: известно о двух людях, погибших в результате атаки.