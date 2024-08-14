Покарання колаборантів — в Україні провели соцопитування

Люди йдуть по вулиці. Фото: Depositphotos

В Україні майже половина громадян (46%) вважають, що за будь-яку співпрацю з окупантами має бути запроваджена кримінальна відповідальність. Водночас 52% підтримують впровадження лише за співпрацю, яка призвела до тяжких наслідків і злочинів.

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведено з 5 по 12 липня.

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Детальніше про результати соцопитування

Зокрема, частка тих, хто підтримує кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з окупаційними адміністраціями, зменшилася на 6% порівняно з опитуванням 2023 року.

Крім того, згідно новому опитуванню, найчастіше українці відносять до колабораційної діяльності:

перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (48% опитаних;

участь в організації незаконних виборів і референдумів (46%);

військову службу в лавах окупаційних збройних сил (44%).

У свою чергу 60% респондентів вважають, що ступінь і некримінальні форми покарання за колабораційну діяльність має визначати суд.

Також приблизно 40% опитаних вважають, що амністію можна надавати за виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни та за злочини, які не призвели до загибелі людей.