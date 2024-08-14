Покарання колаборантів — в Україні провели соцопитування

Майже половина українців підтримують кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами
В Україні майже половина громадян (46%) вважають, що за будь-яку співпрацю з окупантами має бути запроваджена кримінальна відповідальність. Водночас 52% підтримують впровадження лише за співпрацю, яка призвела до тяжких наслідків і злочинів.
Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведено з 5 по 12 липня.
Детальніше про результати соцопитування
Зокрема, частка тих, хто підтримує кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з окупаційними адміністраціями, зменшилася на 6% порівняно з опитуванням 2023 року.
Крім того, згідно новому опитуванню, найчастіше українці відносять до колабораційної діяльності:
- перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (48% опитаних;
- участь в організації незаконних виборів і референдумів (46%);
- військову службу в лавах окупаційних збройних сил (44%).
У свою чергу 60% респондентів вважають, що ступінь і некримінальні форми покарання за колабораційну діяльність має визначати суд.
Також приблизно 40% опитаних вважають, що амністію можна надавати за виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни та за злочини, які не призвели до загибелі людей.
Читайте Новини.LIVE!