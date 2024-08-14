Наказание коллаборантов — в Украине провели соцопрос

Почти половина украинцев поддерживают уголовную ответственность за сотрудничество с оккупантами
В Украине почти половина граждан (46%) считают, что за любое сотрудничество с оккупантами должна быть введена уголовная ответственность. В то же время 52% поддерживают внедрение только за сотрудничество, которое привело к тяжелым последствиям и преступлениям.
Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 5 по 12 июля.
Подробнее о результатах соцопроса
В частности, доля поддерживающих уголовную ответственность за любое сотрудничество с оккупационными администрациями уменьшилась на 6% по сравнению с опросом 2023 года.
Кроме того, согласно новому опросу, чаще всего украинцы относят к коллаборационной деятельности:
- пребывание на руководящих должностях в органах оккупационных властей (48% опрошенных;
- участие в организации незаконных выборов и референдумов (46%);
- военную службу в рядах оккупационных вооруженных сил (44%).
В свою очередь, 60% респондентов считают, что степень и неуголовные формы наказания за коллаборационную деятельность должен определять суд.
Также примерно 40% опрошенных считают, что амнистию можно предоставлять за выполнение общественно полезных работ по восстановлению страны и за преступления, которые не привели к гибели людей.
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