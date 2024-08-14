Наказание коллаборантов — в Украине провели соцопрос

Люди идут по улице. Фото: Depositphotos

В Украине почти половина граждан (46%) считают, что за любое сотрудничество с оккупантами должна быть введена уголовная ответственность. В то же время 52% поддерживают внедрение только за сотрудничество, которое привело к тяжелым последствиям и преступлениям.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 5 по 12 июля.

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Подробнее о результатах соцопроса

В частности, доля поддерживающих уголовную ответственность за любое сотрудничество с оккупационными администрациями уменьшилась на 6% по сравнению с опросом 2023 года.

Кроме того, согласно новому опросу, чаще всего украинцы относят к коллаборационной деятельности:

пребывание на руководящих должностях в органах оккупационных властей (48% опрошенных;

участие в организации незаконных выборов и референдумов (46%);

военную службу в рядах оккупационных вооруженных сил (44%).

В свою очередь, 60% респондентов считают, что степень и неуголовные формы наказания за коллаборационную деятельность должен определять суд.

Также примерно 40% опрошенных считают, что амнистию можно предоставлять за выполнение общественно полезных работ по восстановлению страны и за преступления, которые не привели к гибели людей.