Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Майже половина українців вважає, що ухилянтом бути не соромно — опитування arrow

Майже половина українців вважає, що ухилянтом бути не соромно — опитування

15 липня 2024 13:19
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Скільки українців вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно — опитування
Прикордонники та чоловіки, які хотіли незаконно потрапити за кордон. Фото: ДПСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Майже половина українців вважає, що бути ухилянтом під час війни не соромно. Найбільше тих, хто так відповів, проживають на півдні країни.

Про це повідомляє Центр Разумкова під час соціологічного опитування, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.

Читайте також:

Ухилянти під час війни

Згідно з опитуванням, 46% українців уважають, що бути ухилянтом не соромно, 29% дотримуються протилежної думки, 25% — не визначились. Лідером є південь країни, а на другому місці — захід.

Ухилянти під час війни
Опитування щодо ухилянтів під час війни. Фото: ZN.UA

Найбільше ухилянтів засуджують літні люди — 37%. А от 50% наймолодшим опитаним (18–29 років) не соромно, а також тим, кому 50–59 років. 

"Так, на заході переважають люди, в оточенні яких більшість намагається всіма способами ухилитися від служби, — 17% за середньої цифри по країні 15%. Найбільше там і порушених кримінальних справ за цією статтею. А на півдні 13% опитаних заявили, що в їхньому оточенні майже всі є ухилянтами, за середнього показника по країні 9%", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у місті Подільськ Одеської області судили чоловіка, який не прибував на виклик до територіального центру комплектування за повісткою. Також він не хотів проходити військово-лікарську комісію.

Раніше ми розповіли найпоширеніші "схеми" ухилянтів. Військовозобов'язані чоловіки, які прагнуть уникнути служби у війську, вигадують все більше і більше схем, щоб ухилитися від свого обов'язку. 

українці Україна опитування мобілізація ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня