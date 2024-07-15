Скільки українців вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно — опитування

Прикордонники та чоловіки, які хотіли незаконно потрапити за кордон. Фото: ДПСУ

Майже половина українців вважає, що бути ухилянтом під час війни не соромно. Найбільше тих, хто так відповів, проживають на півдні країни.

Про це повідомляє Центр Разумкова під час соціологічного опитування, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.

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Ухилянти під час війни

Згідно з опитуванням, 46% українців уважають, що бути ухилянтом не соромно, 29% дотримуються протилежної думки, 25% — не визначились. Лідером є південь країни, а на другому місці — захід.

Опитування щодо ухилянтів під час війни. Фото: ZN.UA

Найбільше ухилянтів засуджують літні люди — 37%. А от 50% наймолодшим опитаним (18–29 років) не соромно, а також тим, кому 50–59 років.

"Так, на заході переважають люди, в оточенні яких більшість намагається всіма способами ухилитися від служби, — 17% за середньої цифри по країні 15%. Найбільше там і порушених кримінальних справ за цією статтею. А на півдні 13% опитаних заявили, що в їхньому оточенні майже всі є ухилянтами, за середнього показника по країні 9%", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у місті Подільськ Одеської області судили чоловіка, який не прибував на виклик до територіального центру комплектування за повісткою. Також він не хотів проходити військово-лікарську комісію.

Раніше ми розповіли найпоширеніші "схеми" ухилянтів. Військовозобов'язані чоловіки, які прагнуть уникнути служби у війську, вигадують все більше і більше схем, щоб ухилитися від свого обов'язку.