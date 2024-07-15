Сколько украинцев считают, что во время войны быть уклонистом стыдно — опрос

Пограничники и мужчины, которые хотели незаконно попасть за границу. Фото: ГПСУ

Почти половина украинцев считает, что быть уклонистом во время войны не стыдно. Больше всего тех, кто так ответил, проживают на юге страны.

Об этом сообщает Центр Разумкова во время социологического опроса, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.

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Уклонисты во время войны

Согласно опросу, 46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно, 29% придерживаются противоположного мнения, 25% — не определились. Лидером является юг страны, а на втором месте — запад.

Опрос относительно уклонистов во время войны. Фото: ZN.UA

Больше всего уклонистов осуждают пожилые люди — 37%. А вот 50% самым молодым опрошенным (18-29 лет) не стыдно, а также тем, кому 50-59 лет.

"Так, на западе преобладают люди, в окружении которых большинство пытается всеми способами уклониться от службы, — 17% при средней цифре по стране 15%. Больше всего там и открытых уголовных дел по этой статье. А на юге 13% опрошенных заявили, что в их окружении почти все являются уклонистами, при среднем показателе по стране 9%", — говорится в материале.

Напомним, в городе Подольск Одесской области судили мужчину, который не прибывал по вызову в территориальный центр комплектования по повестке. Также он не хотел проходить военно-врачебную комиссию.

Ранее мы рассказали самые распространенные "схемы" уклонистов. Военнообязанные мужчины, стремящиеся избежать службы в армии, придумывают все больше и больше схем, чтобы уклониться от своего долга.