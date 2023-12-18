Маріанна Буданова досі проходить лікування після отруєння, — ГУР

Маріанна Буданова. Ілюстративне фото: соцмережі

У Головному управлінні розвідки прокоментували стан здоров'я дружини голови відомства Кирила Буданова Маріанни. Там заявили, що шпиталізація жінки добігла кінця.

Про це в етері телемарафону повідомив речник відомства Андрій Юсов.

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Юсов каже: зараз самопочуття жінки "прийнятне", вона постійно перебуває під наглядом лікарів. Зазначив, що лікування буде довгим через наявність решток отрути в її організмі, проте шпиталізація добігла кінця.

"Фахівці оперативно зреагували, задіяли необхідних норм, тому зараз прийняли рішення припинити шпиталізацію, аби вона проходила процес реабілітації вдома", — пояснив він.

Спікер додав, що розслідування про отруєння ще триває.

"Наразі зарано говорити про результати розслідування, адже збір необхідної інформації досі триває", — сказав Юсов наостанок.

Головне управління розвідки — останні новини

Нагадаємо, що раніше Андрій Юсов прокоментував виявлення прослушки в кабінеті Валерія Залужного. На його думку, цим питанням має займатися українська контррозвідка.

Тим часом дрони-камікадзе силового відомства здійснили масовий наліт на аеродроми ПКС РФ. Атак було завдано по військових летовищах у Ростовській, Липецькій та Волгоградській областях Росії.

Водночас військова розвідка Бундесверу заявила, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. В ГУР підтвердили наміри ЗС РФ просунутися та захопити нові території України, але з нюансом, оскільки російська армія не має потрібних для цього ресурсів.