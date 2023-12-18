Марианна Буданова до сих пор проходит лечение после отравления, — ГУР

Марианна Буданова. Иллюстративное фото: соцсети

В Главном управлении разведки прокомментировали состояние здоровья супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Там заявили, что госпитализация женщины подошла к концу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ведомства Андрей Юсов.

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Состояние здоровья Марианны Будановой

Юсов говорит: сейчас самочувствие женщины "приемлемо", она постоянно находится под наблюдением врачей. Заметил, что лечение будет длительным из-за наличия остатков яда в ее организме, однако госпитализация подошла к концу.

"Специалисты оперативно среагировали, задействовали необходимые нормы, поэтому сейчас приняли решение прекратить госпитализацию, чтобы она проходила процесс реабилитации дома", — пояснил он.

Спикер добавил, что расследование об отравлении еще продолжается.

"Пока рано говорить о результатах расследования, ведь сбор необходимой информации до сих пор продолжается", — сказал Юсов напоследок.

Главное управление разведки — последние новости

Напомним, что ранее Андрей Юсов прокомментировал обнаружение "прослушки" в кабинете Валерия Залужного. По его мнению, этим вопросом должна заниматься украинская контрразведка.

Тем временем дроны-камикадзе силового ведомства совершили массовый налет на аэродромы ВКС РФ. Атаки были нанесены по военным аэродромам в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях России.

В то же время военная разведка Бундесвера заявила, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР подтвердили намерения ВС РФ продвинуться и захватить новые территории Украины, но с нюансом, поскольку у российской армии нет нужных для этого ресурсов.