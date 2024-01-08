Масована ракетна атака по Україні — як курсують поїзди Укрзалізниці

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Під час повітряних тривог поїзди Укрзалізниці продовжують рух. Посадка та висадка здійснюється через підземні переходи, а хто не встиг на потяг через сирену, той упродовж доби зможе доїхати наступними рейсами аналогічного напрямку.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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В УЗ розповіли, що попри масштабні тривоги, поїзди продовжують рух. Посадка та висадка пасажирів здійснюється через підземні переходи за їх наявності, а очікувати на рейси подорожуючих закликали обов'язково в укриттях.

Водночас пасажирів, які не встигли на потяги через тривалу повітряну тривогу по різних регіонах, допустять на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.

"Ми готові допомогти знайти вільні місця на таких рейсах, для цього зв'яжіться з онлайн-підтримкою у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), застосунку або телефоном 0 800 503 111", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти". Російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Крім того, внаслідок ранкової атаки Запоріжжя сьогодні зранку постраждали дві людини. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони.

Щонайменше шість вибухів також лунали у Хмельницькій області. Наразі на місцях російських ударів працюють оперативні та рятувальні служби.