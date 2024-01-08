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Массированная ракетная атака по Украине — как курсируют поезда Укрзализныци

8 января 2024 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Массированная ракетная атака по Украине — как курсируют поезда Укрзализныци
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время воздушных тревог поезда Укрзализныци продолжают движение. Посадка и высадка осуществляется через подземные переходы, а кто не успел на поезд через сирену, на протяжении суток сможет доехать следующими рейсами аналогичного направления.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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В УЗ рассказали, что, несмотря на масштабные тревоги, поезда продолжают движение. Посадка и высадка пассажиров осуществляется через подземные переходы при их наличии, а ждать рейсы путешественников призывают обязательно в укрытиях.

В то же время пассажиров, не успевших на поезда из-за длительной воздушной тревоги по разным регионам, допустят на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.

"Мы готовы помочь найти свободные места на таких рейсах, для этого свяжитесь с онлайн-поддержкой в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), приложении или по телефону 0 800 503 111", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах". Российские оккупанты нанесли, как минимум, четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.

Кроме того, в результате утренней атаки Запорожья сегодня утром пострадали два человека. Пока известно о попадании ракет в жилые районы.

По меньшей мере, шесть взрывов также раздавались в Хмельницкой области. В настоящее время на местах российских ударов работают оперативные и спасательные службы.

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