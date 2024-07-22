Мати хотіла вивезти дітей до Німеччини, аби вони не жили в Україні з татом — що вирішив суд

Мати з дитиною на кордоні. Ілюстративне фото: АР

У серпні 2022 року жінка без дозволу батька вивезла дітей до Німеччини. Мати хоче, щоб діти проживали з нею, оскільки в Чернігові, де вони зараз перебувають, 17 квітня 2024 року сталися ракетні удари, що небезпечно для їхнього життя.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалі суду йдеться про те, що 10.08.2013 чоловік та жінка уклали шлюб. За копіями свідоцтв про народження діти народилися 10.06.2016 року. Рішенням Деснянського районного суду Чернігова від 07.05.2019 року шлюб було розірвано.

На початку березня 2022 року жінка виїхала до Німеччини разом із новим чоловіком та спільною дитиною, залишивши малолітніх дітей з їхнім батьком. До серпня 2022 року батько опікувався дітьми, забезпечував їх виховання та утримання.

Рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міської ради № 296 від 04.08.2022 року було визначено місце проживання малолітніх дітей з батьком. Суд зауважив, що жінка була присутня на засіданні комісії Служби у справах дітей та знала про прийняте рішення. Проте в серпні 2022 року вона забрала дітей для спілкування і без дозволу батька та правових підстав вивезла їх до Німеччини.

За цим фактом СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводило досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.08.2022 року за заявою чоловіка про незаконне викрадення дітей, що кваліфікується за ч. 2 ст. 146 КК України.

Рішення суду

Судом на підставі порівняльного аналізу наявних в справі доказів з врахуванням аргументів сторін встановлено, що більш сприятливими умови проживання для дітей є проживання разом з батьком, який організував їм належні умови для навчання в школі та відвідування гуртків.

Рішенням Деснянського районного суду Чернігова від 07.03.2023 року дітей повернули батькові. Висновком органу опіки та піклування Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27.06.2024 року № 405 визначено, що доцільно, аби діти проживали з батьком.

Відповідач при зміні безпекової ситуації у Чернігові, загрозі життю та здоров'ю дітей не позбавлений можливості вжити заходів щодо переміщення на іншу територію, на безпечну відстань від зони проведення бойових дій, у тому числі за межі України. Факт введення в Україні воєнного стану і наявність місця для проживання дітей за межами України разом з матір'ю не можуть виступати достатніми підставами для визначення місця проживання з одним з батьків, який проживає за межами України

Суд відмовив жінці у задоволенні позову. Вона не надала належних доказів, що підтверджують заявлені позовні вимоги.

Нагадаємо, житель Львівської області через суд домігся звільнення з військової служби. Його батько має другу групу інвалідності. Раніше він подавав рапорт до військової частини, проте його не було розглянуто.

Раніше ми писали, що у Львівській області командира зведеного підрозділу однієї з військових частин визнали винним у незаконному копіюванні службової інформації. Суд призначив військовому штраф.