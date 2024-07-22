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Мать хотела забрать детей в Германию, чтобы те не жили с отцом в Украине, — что решил суд

22 июля 2024 21:13
Валерия Барановская - редактор
Мать хотела вывезти детей в Германию, чтобы они не жили в Украине с папой — что решил суд
Мать с ребенком на границе. Иллюстративное фото: АР
Валерия Барановская - редактор

В августе 2022 года женщина без разрешения отца вывезла детей в Германию. Мать хочет, чтобы дети проживали с ней, поскольку в Чернигове, где они находятся, 17 апреля 2024 года произошли ракетные удары, что опасно для их жизни.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материале суда говорится, что 10.08.2013 мужчина и женщина заключили брак. По копиям свидетельств о рождении дети родились 10.06.2016. Решением Деснянского районного суда Чернигова от 07.05.2019 брак был расторгнут.

В начале марта 2022 года женщина уехала в Германию вместе с новым мужчиной и общим ребенком, оставив малолетних детей с их отцом. До августа 2022 года отец занимался детьми, обеспечивал их воспитание и содержание.

Решением Исполнительного комитета Черниговского городского совета №296 от 04.08.2022 года было определено место жительства малолетних детей с отцом. Суд отметил, что женщина присутствовала на заседании комиссии Службы по делам детей и знала о принятом решении. Однако в августе 2022 года она забрала детей для общения и без разрешения отца и правовых оснований вывезла их в Германию.

По этому факту СО Черниговского районного управления полиции ГУНП в Черниговской области проводило досудебное расследование в уголовном производстве от 27.08.2022 года по заявлению мужчины о незаконном похищении детей, квалифицируемого по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Решение суда

Судом на основании сравнительного анализа доказательств с учетом аргументов сторон установлено, что более благоприятными условия проживания для детей являются проживание вместе с отцом, который организовал им надлежащие условия для обучения в школе и посещения кружков.

Решением Деснянского районного суда Чернигова от 07.03.2023 года детей вернули отцу. Выводом органа опеки и попечительства Исполнительного комитета Черниговского городского совета от 27.06.2024 № 405 определено, что целесообразно, чтобы дети проживали с отцом.

Ответчик при изменении ситуации безопасности в Чернигове, угрозе жизни и здоровью детей не лишен возможности принять меры по перемещению на другую территорию, на безопасное расстояние от зоны проведения боевых действий, в том числе за пределы Украины. Факт введения в Украине военного положения и наличие места для проживания детей за пределами Украины вместе с матерью не могут выступать достаточным основанием для определения места проживания с одним из родителей, проживающего за пределами Украины

Суд отказал женщине в удовлетворении иска. Она не предоставила надлежащих доказательств, подтверждающих заявленные исковые требования.

Напомним, житель Львовской области через суд добился увольнения с военной службы. Его отец имеет вторую группу инвалидности. Ранее он подавал рапорт в воинскую часть, однако он не был рассмотрен.

Ранее мы писали, что во Львовской области командира сводного подразделения одной из воинских частей сочли виновным в незаконном копировании служебной информации. Суд назначил военному штраф.

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