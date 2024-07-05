За які послуги доведеться платити в лікарнях

Пацієнти в медичному закладі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Кабінет Міністрів України визначили випадки, у яких медичні заклади можуть надавати громадянам послуги за оплату. Серед них звернення пацієнта без направлення лікаря.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Медичні заклади можуть попросити оплату послуг у випадках, якщо:

пацієнт звертається без направлення лікаря (крім випадків, коли воно не вимагається);

за договорами з юридичними особами;

у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;

якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.

Водночас оплату додаткових послуг можуть вимагати, якщо:

пацієнт бажає отримати медпослугу за місцем проживання і це не обумовлено його медичним станом;

при самостійному обранні лікуючого лікаря при плановому лікуванні в стаціонарних умовах;

перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Список послуг. Фото: МОЗ

Нагадаємо, у 2024 році громадянам доступна низка медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.

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