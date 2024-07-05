За які послуги доведеться платити в лікарнях

Медзаклади можуть вимагати кошти за деякі послуги для громадян — в Кабміні назвали список
5 липня 2024 20:57
Пацієнти в медичному закладі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Кабінет Міністрів України визначили випадки, у яких медичні заклади можуть надавати громадянам послуги за оплату. Серед них звернення пацієнта без направлення лікаря.
Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у п'ятницю, 5 липня.
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Медичні заклади можуть попросити оплату послуг у випадках, якщо:
- пацієнт звертається без направлення лікаря (крім випадків, коли воно не вимагається);
- за договорами з юридичними особами;
- у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;
- якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.
Водночас оплату додаткових послуг можуть вимагати, якщо:
- пацієнт бажає отримати медпослугу за місцем проживання і це не обумовлено його медичним станом;
- при самостійному обранні лікуючого лікаря при плановому лікуванні в стаціонарних умовах;
- перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.
Нагадаємо, у 2024 році громадянам доступна низка медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.
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