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Медзаклади можуть вимагати кошти за деякі послуги для громадян — в Кабміні назвали список

5 липня 2024 20:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За які послуги доведеться платити в лікарнях
Пацієнти в медичному закладі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України визначили випадки, у яких медичні заклади можуть надавати громадянам послуги за оплату. Серед них звернення пацієнта без направлення лікаря.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Які послуги лікарні можуть надавати за оплату

Медичні заклади можуть попросити оплату послуг у випадках, якщо:

  • пацієнт звертається без направлення лікаря (крім випадків, коли воно не вимагається);
  • за договорами з юридичними особами;
  • у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;
  • якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.

Водночас оплату додаткових послуг можуть вимагати, якщо:

  • пацієнт бажає отримати медпослугу за місцем проживання і це не обумовлено його медичним станом;
  • при самостійному обранні лікуючого лікаря при плановому лікуванні в стаціонарних умовах;
  • перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.
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Список послуг. Фото: МОЗ

Нагадаємо, у 2024 році громадянам доступна низка медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.

Також ми писали, що в Україні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.

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