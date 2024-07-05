За какие услуги придется платить в больницах

Медучреждения могут требовать средства за некоторые услуги для граждан — в Кабмине назвали список
Кабинет Министров Украины определил случаи, в которых медицинские учреждения могут предоставлять гражданам услуги за оплату. Среди них обращение пациента без направления врача.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Telegram в пятницу, 5 июля.
Какие услуги больницы могут предоставлять за оплату
Медицинские учреждения могут попросить оплату услуг в случаях, если:
- пациент обращается без направления врача (кроме случаев, когда оно не требуется);
- по договорам с юридическими лицами;
- в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не входит в прикрепленный контингент;
- если услуги не покрываются Программой государственных гарантий.
В то же время оплата дополнительных услуг может потребоваться, если:
- пациент желает получить медуслугу по месту жительства, и это не обусловлено его медицинским состоянием;
- при самостоятельном избрании лечащего врача при плановом лечении в стационарных условиях;
- пребывание в палате с повышенным комфортом и сервисом по запросу пациента.
Напомним, в 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список безвозмездных услуг.
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