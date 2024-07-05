Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Медучреждения могут требовать средства за некоторые услуги для граждан — в Кабмине назвали список arrow

Медучреждения могут требовать средства за некоторые услуги для граждан — в Кабмине назвали список

5 июля 2024 20:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
За какие услуги придется платить в больницах
Пациенты в медицинском учреждении. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет Министров Украины определил случаи, в которых медицинские учреждения могут предоставлять гражданам услуги за оплату. Среди них обращение пациента без направления врача.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Telegram в пятницу, 5 июля.

Читайте также:

Какие услуги больницы могут предоставлять за оплату

Медицинские учреждения могут попросить оплату услуг в случаях, если:

  • пациент обращается без направления врача (кроме случаев, когда оно не требуется);
  • по договорам с юридическими лицами;
  • в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не входит в прикрепленный контингент;
  • если услуги не покрываются Программой государственных гарантий.

В то же время оплата дополнительных услуг может потребоваться, если:

  • пациент желает получить медуслугу по месту жительства, и это не обусловлено его медицинским состоянием;
  • при самостоятельном избрании лечащего врача при плановом лечении в стационарных условиях;
  • пребывание в палате с повышенным комфортом и сервисом по запросу пациента.
null
Список услуг. Фото: МОЗ

Напомним, в 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список безвозмездных услуг.

Также мы писали, что в Украине ожидается резкое удорожание медикаментов. Цены могут подскочить сразу на 15%.

украинцы больницы деньги врачи оплата медицинская помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно