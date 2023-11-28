Мер Борисполя написав заяву про відставку — в чому причина

Мер Борисполя Володимир Борисенко у військовій формі. Фото:

Мер Борисполя Володимир Борисенко написав заяву про складання своїх повноважень. Наразі він перебуває у лавах Збройних сил України.

Про це стало відомо з заяви про відствку, яку написав Борисенко, і яку оприлюднив колишній депутат Бориспільської міськради Олег Верес.

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Заява мера Борисполя про відставку. Фото: Facebook Олеся Вереса.

Мер Борисполя пішов у відставку

"Я, Борисенко Володимир Костянтинович, прошу звільнити мене з займаної посади Бориспільського міського голови в зв’язку з власним бажанням", — йдеться у заяві.

Рішення про звільнення мера мають затвердити на сесії Бориспільської міської ради. На момент публікації матеріалу на сторінках у соцмережах Володимира Борисенка нічого не було відомо про причини, за якими він вирішив піти з посади.

Що відомо про мера Борисполя

Володимир Борисенко народився 26 липня 1987 року в Борисполі на Київщині. Закінчив бориспільську гімназію "Перспектива" та продовжив навчання в Національному університеті фізичного виховання і спорту.

Отримав майстра спорту з вільної боротьби. Паралельно навчався заочно в Національному університеті МВС на юридичному факультеті.

Під час виборчої кампанії 2014 року Борисенко заявив, що йому погрожували. Пізніше на приватне подвір’я політика кинули вибуховий пакет, а в самого кандидата стріляли. Він у цей час був у бронежилеті, який, як твердить політик, почав носити після погроз.

Восени 2020 року Борисенко балотувався на посаду міського голови Борисполя. Він переміг на повторних виборах 2021 року, де він переміг, набравши 28,42% голосів.

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На службі в ЗСУ

У вересні 2023 року мер Борисполя мобілізувався на службу до ЗСУ.

"Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України", — написав у вересні цього року Борисенко у соцмережі.

На початку листопада цього року мер Борисполя повідомив, що "бойове злагодження завершено".

"Ми пройшли військову підготовку і далі разом із побратимами рушаємо в підмогу тим, хто нищить ворога. Допомагайте нашому війську! Вступайте до лав ЗСУ", — написав Борисенко.

Ймовірно, що причиною його бажання звільнитися стала відправка на фронт.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Борисполя Володимир Борисенко вступив до лав Збройних Сил України. Адже, за його словами, кожен повинен стати на захист України.