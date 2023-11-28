Мэр Борисполя написал заявление об отставке — в чем причина

Мэр Борисполя Владимир Борисенко в военной форме. Фото:

Мэр Борисполя Владимир Борисенко написал заявление о сложении своих полномочий. В настоящее время он находится в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом стало известно из заявления об отставке, которое написал Борисенко, и которую опубликовал бывший депутат Бориспольского горсовета Олег Верес.

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Заявление об отставке мэра Борисполя. Фото: Facebook Олеся Вереса

Мэр Борисполя ушел в отставку

"Я, Борисенко Владимир Константинович, прошу уволить меня с занимаемой должности Бориспольского городского головы в связи с собственным желанием", — говорится в заявлении.

Решение об увольнении мэра должны утвердить на сессии Бориспольского городского совета. На момент публикации материала на страницах в соцсетях Владимира Борисенко ничего не было известно о причинах, по которым он решил уйти с поста.

Что известно о мэре Борисполя

Владимир Борисенко родился 26 июля 1987 года в Борисполе Киевской области. Окончил бориспольскую гимназию "Перспектива" и продолжил обучение в Национальном университете физического воспитания и спорта.

Получил мастера спорта по вольной борьбе. Параллельно обучался заочно в Национальном университете МВД на юридическом факультете.

Во время избирательной кампании 2014 Борисенко заявил, что ему угрожали. Позже в частный двор политика бросили взрывной пакет, а в самого кандидата стреляли. Он в это время был в бронежилете, который, как утверждает политик, начал носить после угроз.

Осенью 2020 Борисенко баллотировался на должность городского головы Борисполя. Он победил на повторных выборах 2021 года, где победил, набрав 28,42% голосов.

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На службе в ВСУ

В сентябре 2023 года мэр Борисполя мобилизовался на службу в ВСУ.

"Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов стать на защиту Украины", — написал в сентябре этого года Борисенко в соцсети.

В начале ноября этого года мэр Борисполя сообщил, что "боевое согласование завершено".

"Мы прошли военную подготовку и дальше вместе с собратьями отправляемся в помощь тем, кто уничтожает врага. Помогайте нашему войску! Вступайте в ряды ВСУ", — написал Борисенко.

Вероятно, что причиной его желания уволиться стала отправка на фронт.

Ранее мы сообщали, что городской голова Борисполя Владимир Борисенко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Ведь, по его словам, каждый должен стать в защиту Украины.