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Мер Тернополя заявив, що переможець тендеру на закупівлю дронів затримує постачання

27 грудня 2023 17:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мер Тернополя заявив, що переможець тендеру на закупівлю дронів затримує постачання
Мер Тернополя Сергій Надал. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мерії Тернополя досі чекають на замовлені дрони у постачальника, який виграв відповідний тендер, а тепер затримує постачання. У випадку не виконання постачальником обіцянки, міська влада розірве договір та оголосить новий тендер. 

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

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Як заявив тернопільський міський голова, мерія досі чекає від постачальника замовлені за результатами осіннього тендеру 1500 FPV-дронів. Проте наразі жоден з апаратів так і не надійшов. 

Мер Тернополя заявив, що переможець тендеру на закупівлю дронів затримує постачання
Тендер міськради Тернополя. Джерело: Prozorro

"Тернопільська міська рада 4 грудня 2023 року заключила договір з переможцем конкурсу на квадрокоптери, однак досі не було жодної поставки саме з цього тендеру", — сказав Надал.

Він додає, що мерія звернулася до переможця тендеру за роз'ясненнями: чому досі дрони відправляються. А також зазначив, що міська рада довго не буде чекати, і розірве договір заради нового тендеру. 

Мер Тернополя заявив, що переможець тендеру на закупівлю дронів затримує постачання
Допис Надала. Джерело: соцмережі

"У випадку, якщо поставок не буде, ми розірвемо договір і оголосимо новий тендер, щоб відправити нашим захисникам FPV-дрони. Згідно Закону переможцем тендерних закупівель стає учасник, який пропонує найнижчу ціну", — резюмує Сергій Надал, та додає, що мерія міста за цим тендером нічого не оплачувала, оскільки дрони так і не були відправлені. 

Нагадаємо, що раніше Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України оголосило тендер на придбання позашляховиків для ЗСУ. Таку масову покупку авто держава проводить вперше.

Також київський метрополітен припинив співпрацю з компанією "Київметробуд" за проєктом будівництва метро до житлового масиву Виноградар через недотримання термінів будівництва.

Водночас у мерії Харкова оголосили тендер на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд вартістю у 290 мільйонів гривень.

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