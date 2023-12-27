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Мэр Тернополя заявил, что победитель тендера на закупку дронов задерживает поставки

27 декабря 2023 17:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мэр Тернополя заявил, что победитель тендера на закупку дронов задерживает поставки
Мэр Тернополя Сергей Надал. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В мэрии Тернополя до сих пор ждут заказанные дроны у поставщика, который выиграл соответствующий тендер, а теперь задерживает поставки. В случае невыполнения поставщиком обещания, городские власти расторгнут договор и объявят новый тендер.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

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Как заявил тернопольский мэр, мэрия до сих пор ждет от поставщика заказанные по результатам осеннего тендера 1500 FPV-дронов. Однако пока ни один из аппаратов так и не поступил.

Мэр Тернополя заявил, что победитель тендера на закупку дронов задерживает поставки
Тендер горсовета Тернополя. Источник: Prozorro

"Тернопольский городской совет 4 декабря 2023 заключил договор с победителем конкурса на квадрокоптеры, однако до сих пор не было никакой поставки именно по этому тендеру", — сказал Надал.

Он добавляет, что мэрия обратилась к победителю тендера за разъяснениями: почему до сих пор дроны отправляются. А также отметил, что горсовет долго не будет ждать, и разорвет договор ради нового тендера.

Мэр Тернополя заявил, что победитель тендера на закупку дронов задерживает поставки
Сообщение Придала. Источник: соцсети

"В случае, если поставок не будет, мы разорвем договор и объявим новый тендер, чтобы отправить нашим защитникам FPV-дроны. Согласно Закону победителем тендерных закупок становится участник, предлагающий самую низкую цену", — резюмирует Сергей Надал, добавляя, что мэрия города по этому тендеру ничего не оплачивала, поскольку дроны так и не были отправлены.

Напомним, ранее Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины объявило тендер на приобретение внедорожников для ВСУ. Такую массовую покупку авто государство производит впервые.

Также киевский метрополитен прекратил сотрудничество с компанией "Киевметрострой" по проекту строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь из-за несоблюдения сроков строительства.

В мэрии Харькова объявили тендер на услуги по содержанию улично-дорожной сети города и искусственных сооружений стоимостью в 290 миллионов гривен.

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