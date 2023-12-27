Мэр Тернополя заявил, что победитель тендера на закупку дронов задерживает поставки

Мэр Тернополя Сергей Надал. Иллюстративное фото: соцсети

В мэрии Тернополя до сих пор ждут заказанные дроны у поставщика, который выиграл соответствующий тендер, а теперь задерживает поставки. В случае невыполнения поставщиком обещания, городские власти расторгнут договор и объявят новый тендер.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

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Как заявил тернопольский мэр, мэрия до сих пор ждет от поставщика заказанные по результатам осеннего тендера 1500 FPV-дронов. Однако пока ни один из аппаратов так и не поступил.

Тендер горсовета Тернополя. Источник: Prozorro

"Тернопольский городской совет 4 декабря 2023 заключил договор с победителем конкурса на квадрокоптеры, однако до сих пор не было никакой поставки именно по этому тендеру", — сказал Надал.

Он добавляет, что мэрия обратилась к победителю тендера за разъяснениями: почему до сих пор дроны отправляются. А также отметил, что горсовет долго не будет ждать, и разорвет договор ради нового тендера.

Сообщение Придала. Источник: соцсети

"В случае, если поставок не будет, мы разорвем договор и объявим новый тендер, чтобы отправить нашим защитникам FPV-дроны. Согласно Закону победителем тендерных закупок становится участник, предлагающий самую низкую цену", — резюмирует Сергей Надал, добавляя, что мэрия города по этому тендеру ничего не оплачивала, поскольку дроны так и не были отправлены.

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Также киевский метрополитен прекратил сотрудничество с компанией "Киевметрострой" по проекту строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь из-за несоблюдения сроков строительства.

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