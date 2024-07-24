Мешканець Івано-Франківська працював на російські спецслужби — суд виніс рішення

Співробітник СБУ із затриманим колаборантом. Фото: СБУ

Мешканець Івано-Франківська передавав росіянам інформацію про стратегічні об’єкти Прикарпаття для завдавання по них ракетних ударів. Чоловіка засудили до семи років за ґратами з конфіскацією майна за співпрацю з Федеральною службою безпеки Росії.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідчі Служби безпеки України довели, що іванофранківець був учасником міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії.

Суду стало відомо, що керівник мережі з Одеси на псевдо "Професор" передав російським спецслужбам інформацію про стратегічні об’єкти Оперативного командування "Південь" та будівлі органів державної влади.

Він же передав мешканцю Івано-Франківська пропозицію від куратора з ФСБ за гроші збирати важливі дані.

Чоловік збирав для ФСБ інформацію про місця розташування і режиму роботи блокпостів, діяльності регіональних "центрів ухвалення рішень", розміщення військових об'єктів та переміщення військової техніки ЗСУ в напрямку фронту.

У серпні 2022 року працівники СБУ одночасно затримали "Професора" в Одесі та завербованого ним агента в Івано-Франківську до того, як він встиг передати важливу інформацію ворожій спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали колаборанта. Фото: СБУ

Рішення суду

Суд підтвердив висновки слідчих СБУ про те, що іванофранківець мав зв’язок з представником російської спецслужби та що чоловік погодився співпрацювати проти України.

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину та державній зраді. Рішенням суду він отримав сім років позбавлення волі. Окрім того, суд конфіскував майно колаборанта.

Нагадаємо, житель Львівської області через суд домігся звільнення з військової служби. Його батько має другу групу інвалідності. Раніше він подавав рапорт до військової частини, проте його не було розглянуто.

Раніше ми писали, що у Львівській області командира зведеного підрозділу однієї з військових частин визнали винним у незаконному копіюванні службової інформації. Суд призначив військовому штраф.