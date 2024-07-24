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Житель Ивано-Франковска работал на российские спецслужбы — суд вынес решение

24 июля 2024 11:03
Дмитрий Галушка - Редактор
Житель Ивано-Франковска работал на российские спецслужбы - суд вынес решение
Сотрудник СБУ с задержанным коллаборантом. Фото: СБУ
Дмитрий Галушка - Редактор

Житель Ивано-Франковска передавал россиянам информацию о стратегических объектах Прикарпатья для нанесения по ним ракетных ударов. Мужчину приговорили к семи годам за решеткой с конфискацией имущества за сотрудничество с Федеральной службой безопасности России.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следователи Службы безопасности Украины доказали, что иванофранковец был участником межрегиональной агентурной сети ФСБ России.

Суду стало известно, что руководитель сети из Одессы на псевдо "Профессор" передал российским спецслужбам информацию о стратегических объектах Оперативного командования "Юг" и здании органов государственной власти.

Он же передал жителю Ивано-Франковска предложение от куратора из ФСБ за деньги собирать важные данные.

Мужчина собирал для ФСБ информацию о местоположениях и режиме работы блокпостов, деятельности региональных "центров принятия решений", размещении военных объектов и перемещении военной техники ВСУ в направлении фронта.

В августе 2022 года сотрудники СБУ одновременно задержали "Профессора" в Одессе и завербованного им агента в Ивано-Франковске до того, как он успел передать важную информацию вражеской спецслужбе.

СБУ задержала коллаборанта
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ

Решение суда

Суд подтвердил выводы следователей СБУ о том, что у иванофранковца была связь с представителем российской спецслужбы и что мужчина согласился сотрудничать против Украины.

Мужчину признали виновным в совершении преступления и государственной измене. Решением суда он получил семь лет лишения свободы. Кроме того, суд конфисковал имущество коллаборанта.

Напомним, житель Львовской области через суд добился увольнения с военной службы. Его отец имеет вторую группу инвалидности. Ранее он подавал рапорт в воинскую часть, однако он не был рассмотрен.

Ранее мы писали, что во Львовской области командира сводного подразделения одной из воинских частей сочли виновным в незаконном копировании служебной информации. Суд назначил военному штраф.

СБУ суд Украина Ивано-Франковск ФСБ Коллаборант война в Украине судебные решения

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